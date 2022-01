Despedido un médico que fue a trabajar tras un contacto con un positivo

Un juez de Palma ha confirmado el despido de un veterano médico de una clínica privada por haber acudido a trabajar tras mantener contacto directo con una compañera del centro, que se contagió con coronavirus. Además, se daba la circunstancia que también convivía en el mismo domicilio con esta mujer. El magistrado critica el «comportamiento irresponsable» del facultativo, que trabajaba en el área de urgencias del hospital, ya que puso en riesgo de contagio tanto a los compañeros del centro, como a los pacientes que atendió. Por fortuna, el sanitario se realizó una prueba de PCR y el resultado fue negativo. Aun así, el juez considera que esta prueba negativa no excluye su responsabilidad, por lo que justifica la decisión de la clínica de proceder al despido inmediato de su empleado. La justificación de esta medida disciplinaria impide que el médico tenga derecho a recibir cualquier tipo de indemnización económica.

Este incidente ocurrió entre los meses de marzo y abril del año pasado, en el periodo de confinamiento y en el momento en el que la pandemia estaba descontrolada y cientos de personas morían como consecuencia de la infección de esta enfermedad.

El sanitario tenía un doble empleo. Compaginaba su trabajo como facultativo de urgencias de la clínica y como médico en un centro de atención a la dependencia.

En un turno de doce horas de trabajo en urgencias estuvo acompañado de una sanitaria, que se infectó con coronavirus. El hospital tuvo puntual información de este contagio y aplicó el protocolo de seguridad, que obligaba a los compañeros a permanecer en cuarentena, sin contacto exterior, en sus domicilios durante un periodo de catorce días.

A pesar de que el médico conocía dicho protocolo, acudió los días siguientes a trabajar, sin informar que había tenido contacto directo con una compañera contagiada. Trabajó en tres turnos.

Su actuación irregular no fue descubierta por la clínica, sino por la empresa de prevención de riesgos contratada por la administración que gestionaba la atención a la dependencia. En una revisión rutinaria por una doctora de la mutua laboral se descubrió que su nombre aparecía en un listado de trabajadores que había tenido contacto con una empleada contagiada. La médico le dedicó una bronca a su colega sanitario y le dijo que no podía acudir a trabajar, y mucho menos a una clínica mientras no cumpliera el protocolo de seguridad ante un caso de contacto directo con una persona contagiada con la enfermedad. Le recordó además que el protocolo exigía que se mantuviera en aislamiento, sin tener contacto con nadie, ante la posibilidad de que también hubiera resultado infectado.

A partir de la recomendación de la doctora de la mutua el médico inició la cuarentena, informando a la clínica del incidente para conseguir la baja laboral.

El juez incide en la irresponsabilidad

Se da la circunstancia que este médico convivía en el mismo domicilio con un colega y con la compañera de la clínica que se había contagiado con la enfermedad. Esta circunstancia tampoco se conocía en el hospital privado y es una circunstancia que el juez ha tenido muy en cuenta para valorar el nivel de irresponsabilidad del facultativo. Así, el juez señala que se debe presuponer que el médico debía conocer el riesgo de contagio que existía, sobre todo en un momento, en pleno confinamiento, donde apenas existían medios de protección sanitarios frente a la enfermedad. También cuestiona el riesgo que corrió al convivir en el mismo piso con una persona que había resultado contagiada, porque entiende el juez que en estas circunstancias mantener un clima absoluto de aislamiento era casi imposible.

El magistrado da especial relevancia que este conflicto laboral lo protagonice un profesional de la medicina y que ocurriera en un momento de especial riesgo, cuando la población estaba confinada para intentar controlar la pandemia que se había desatado. La sentencia incide en la irresponsabilidad cometida por este médico, que justifica la medida disciplinaria.