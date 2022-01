Los Reyes Magos en Ibiza: Magia con más distancia y en formato reducido en Sant Antoni

Queda todavía una hora para que comience la cabalgata de Sant Antoni, pero Lara Robles, de cinco años, tiene tantas ganas de ver a sus Majestades de Oriente que ya los está esperando en la avenida Doctor Fleming. La acompañan sus abuelos, Carmen Augusto y Joaquín Robles, que tratan de convencerla para dar un paseo y así hacer tiempo. Lara protesta, no quiere moverse de allí hasta que Melchor, Gaspar y Baltasar aparezcan. No son los únicos que a las 17.30 horas están ya listos para disfrutar de la primera cabalgata en pandemia de San Antoni. Varias familias contemplan los preparativos de la comitiva real.

Aroa Muñoz, una de las coordinadoras del evento, explica las singularidades de esta edición: «Este año el recorrido es más corto porque solo pasaremos por la avenida Doctor Fleming, el Passeig de ses Fonts, el Passeig de la Mar y el puerto y no se harán paradas. También hay menos pajes, que además irán sentados y pertrechados con mascarillas y guantes. No se tirarán caramelos y se mantendrá la distancia de seguridad entre los integrantes de la comitiva y con el público». «Es triste», apostilla, a su lado, Loli Portillo. Va disfrazada con otras compañeras de árbol de Navidad. Forman parte del séquito real junto a estrellas y muñecos de nieve Olaf. «Vamos todas con Piruleto, que al final no ha podido venir porque está confinado», explica una de ellas. También integran la cohorte de sus Majestades de Oriente medio centenar de bailarinas y un par de bailarines vestidos de renos y corazones. Son alumnos del estudio de Danza de Adrián Pineda.

Mari Carmen Ribas aprovecha que todavía no se ha puesto en marcha la comitiva para hacer fotos a todas las carrozas. Ha llegado a Sant Antoni en coche desde Cala de Bou junto a sus nietas, Samantha y Amanda Campos, de diez y cinco años, que acaban de recibir de tapadillo de mano de los pajes de Melchor un puñado de caramelos. Su abuela lo confiesa en voz baja con ojillos traviesos, porque sabe que este año no se lanzarán golosinas al público para evitar aglomeraciones.

Comienza, más que puntual, la cabalgata, encabezada por la estrella de Oriente, los antorcheros y una primaveral carroza llena de niñas, flores y mariposas. A paso lento, la alegre y colorida comitiva atraviesa la avenida Doctor Fleming mientras el público no para de grabar, hacer fotos y seguir con sus cuerpos el ritmo de la música. Desde sus tronos, saludan con efusividad Melchor, Gaspar y Baltasar, que puede presumir de tener la carroza más llamativa, con dromedario incluido. La cabalgata la cierra un tren, que va cargado de regalos y que lanza espuma simulando nieve.

Cuando el desfile llega al Passeig de ses Fonts, Santino Penzotti, de cuatro años, se acerca con su madre, Julieta Alegre, a la carroza de Gaspar y le entrega su carta a los Reyes Magos a uno de los pajes. Muy cerca MªÁngeles González comenta que la celebración es menos vistosa que otros años y que echa de menos los caramelos, pero aun así se da con un canto en los dientes porque esperaba que este año Sant Antoni se quedara sin cabalgata, como en 2021.