La patronal alerta de que la reforma laboral «retraerá» la creación de empleo en Ibiza

La patronal pitiusa alerta de que el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, publicado ayer en el BOE, frenará la creación de empleo en estas islas tal y como está redactado en la actualidad, a la espera de pasar el trámite parlamentario. José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), hace especial hincapié en «la bomba de relojería» que supone el punto 6 del artículo 16, dedicado a los fijos discontinuos, pues, a su juicio, encarecerá el despido de ese tipo de trabajadores.

Ha sido un artículo «inesperado», que, según Roselló, «ha sido colado de tapadillo» en las negociaciones de la mesa social. Nadie había comentado previamente su contenido. De hecho, dice tener «la sensación» de que la industria hotelera, la más afectada, ha sido «la cabeza de turco en este caso para evitar aprobar otras cosas» en esa reforma. En ese artículo se expone que «los fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados». En la práctica, supone encarecer notablemente el despido.

«Los fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados»

Roselló pone el siguiente ejemplo para explicar el calado de esa reforma en una empresa: «Hasta ahora, con los fijos discontinuos hay una garantía de empleo de seis meses. Si un trabajador está empleado durante dos años, en total trabaja 12 meses, de manera que si se tiene que cesar su contrato, despedirle, se computan 12 meses a la hora de indemnizarle. Con esta reforma laboral, esos 12 meses se convierten en 24, es decir, se dobla el importe de las indemnizaciones que hay que pagar».

En Ibiza, ese cambio ha caído como un jarro de agua fría, pues la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos. Y más que habrá con esta reforma, pues su objetivo es reducir al mínimo la temporalidad: «Una economía flexible permite generar empleo si se tiene una expectativa de que luego no será una losa», advierte al respecto Roselló, que añade que la reforma laboral «puede que reduzca la temporalidad, pero está por ver si provocará un crecimiento del empleo». «Ya veremos -advierte- si las empresas se plantean crear más puestos de trabajo tras esto. Los problemas llegan cuando se introducen elementos de rigidez». Porque, insiste, «esta reforma es precipitada, pues quita elementos de flexibilidad importantes, que han sido generadores de empleo durante muchos años». El objetivo de reducir la temporalidad «se tendría que haber hecho de una manera mucho más pausada; siendo realistas, muchas actividades tendrán problemas a la hora de generar ahora contratación».

Coincide en esa apreciación Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), para quien «la reforma laboral condicionará la contratación» futura. «Una normativa muy rígida hará que el empresario se retraiga a la hora de contratar (...) Ya no se contratará igual si la ley pone trabas continuamente». Rojo avisa de que «podrá dar mayor seguridad al trabajador, sí, pero si el empresario no lo ve claro no hará grandes previsiones de contratación si cree que, a la larga, será lesivo para él».

«Una normativa muy rígida hará que el empresario se retraiga a la hora de contratar (...) Ya no se contratará igual si la ley pone trabas continuamente»

El presidente de la CAEB considera que, a largo plazo, «la reforma puede ser interesante en algunos aspectos, pues se reducen situaciones de temporalidad excesivas, dado que puede ocurrir que algunas empresas hayan empleado la temporalidad de una manera torticera».

Por su parte, Alfonso Rojo teme que lo que se negoció en la mesa social pueda quedar desvirtuado tras su fase parlamentaria: «Somos muy escépticos en la Pimeef porque no nos está gustando nada lo que estamos viendo: no sólo está en contra la oposición, sino incluso los propios partidos que apoyan al Gobierno. Hay mucho ruido de sables». De ahí que advierta de que «introducir cambios significaría desvirtuar el acuerdo ya alcanzado en la mesa del diálogo». Sería, critica, «un mercadeo». «Eso -señala- es lo que más me preocupa, que no se escuche a trabajadores y empresarios. Daría poca confianza en el sistema». Rojo reconoce, dado que no está satisfecho de todo lo que aparece en ese texto, que fue «un acuerdo de mínimos» y aboga por «una reforma mucho más profunda».

"Habrá muchísimos más fijos discontinuos"

Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en las Pitiüses, asegura que «para que surta efecto esta reforma laboral deberán pasar un par de años, no será inmediato». Si bien confía en que la próxima temporada «ya se noten los efectos, será a medio plazo» cuando cambie radicalmente el mercado laboral pitiuso. Y ese efecto será la reducción drástica de la temporalidad, si bien recuerda que «en los últimos años ya se transformaron muchísimos contratos por la acción inspectora».

«Gracias a la reforma habrá muchos más fijos discontinuos. Se incrementarán mucho, muchísimo"

En Eivissa fueron muchos, pero pocos comparados con lo que está por llegar: «Gracias a la reforma habrá muchos más fijos discontinuos. Se incrementarán mucho, muchísimo. Se analizará con lupa si un contrato tiene causa para ser temporal o es un fraude de ley», alerta la sindicalista, que reconoce que los trabajadores tendrán «más poder» gracias a esta nueva legislación y a que «las sanciones serán duras. De las multas conjuntas se pasa a las individualizadas, donde la máxima será de 10.000 euros por trabajador» cuyo contrato no se ajuste a la legislación laboral. López avisa a los empresarios de que «han de tener muy claro que han firmado este acuerdo y que esto es ley. Los sindicatos estarán muy vigilantes para que se cumpla».

Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, augura que «se reducirán mucho los trabajos eventuales y duda de que los empresarios «dejen de crear empleo».