Descenso de hospitalizados pese al gran aumento de casos de covid en Ibiza

Ibiza y Formentera rebasan ya los 2.000 casos de covid y registran 2.306, después de la detección en el último día de 178 nuevos contagios, 31 de ellos en Formentera que bate, por segundo día, el record de positivos contabilizados en 24 horas desde que se inició la pandemia. Desde el pasado 18 de agosto no se contabilizaban tantos contagios activos en las Pitiusas. Ese día eran 2.312, aunque en ese momento las hospitalizaciones eran muchas más que las que ahora registran las islas.

Hay tres pacientes en las unidades de críticos de Ibiza y uno en el Hospital de Son Espases, adonde fue trasladado

Porque pese al aumento sostenido de casos, de un 18,1% el último día con respecto al anterior, desciende sin embargo la cifra de pacientes críticos de coronavirus, que son cuatro frente a los seis del miércoles, uno de ellos, el hombre que fue trasladado a la unidad de críticos de Son Espases para una oxigenación extracorpórea que finalmente no fue necesaria. En la unidad de críticos del Hospital Can Misses queda solo un paciente y otros dos están ingresados en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Hay ahora mismo en total 27 personas ingresadas en centros hospitalarios, la misma cifra del miércoles, pero con dos pacientes más en planta, los que fueron dados de alta de la UCI de Can Misses.

En sus casas, en estado leve o sin síntomas, permanecen en estos momentos 2.180 personas en Ibiza y 99 en Formentera, lo que supone el 99% de los casos, es decir, que solo uno de cada cien contagiados pitiusos se encuentra actualmente hospitalizado.

Otro dato que mejora es el de los profesionales sanitarios contagiados de covid, que son 21, tres menos que en el último recuento. Además, hay 26 en vigilancia activa frente a los 35 del miércoles.

En Balears se detectaron 2.000 nuevos casos en la última jornada, lo que supone un ligero descenso con respecto a los registrados el día anterior.