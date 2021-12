Covid en Ibiza: Joan Clapés dedica un poema al «monstruo» del coronavirus

«Un vendaval golpea con bravura /unos campos de trigo en la explanada, / moviendo sucesivas oleadas / que se alejan por toda la llanura». Así comienza ‘Pandemia-Covid 19’, el poema que Joan Clapés Ramón, Martí, de Santa Eulària, ha escrito inspirado por el coronavirus. «Escribe desde que era un niño», comenta su hija, Luisa, mirando a su padre, que hace un par de meses cumplió 92 años.

Curioso y apasionado por las letras, Joan explica que uno de sus poetas favoritos es José de Espronceda, de quien hasta hace bien poco era capaz de recitar del tirón su famosa ‘Canción del pirata’. Se confiesa fan de Víctor Hugo —«me gustan ‘Los Miserables’ y sus textos sobre la gente del pueblo, los pobres»— y tiene la espinita clavada de no haberse podido aprender de memoria ‘Juan sin patria’, de Eduardo Gutiérrez. «Tiene 153 páginas», comentan Luisa y su hermano Joan, sentados alrededor de su padre. Un comentario que les hace reír. A ellos. y a todos los que están en ese momento en el salón: Maria y Dionisio, nuera y yerno de Joan Clapés, y sus nietos Maria, Joan y David.

La afición por las letras la descubrió de bien pequeño, cuando comenzó a ir al colegio. «En Ca na Sala, donde una maestra que huía de la Guerra Civil impartía clase a los niños de la zona», explica Luisa. Joan, como su hermano Josep, estudiaron el Bachillerato en Vila: «Bajaban el lunes, caminando, y volvían, también a pie, el viernes. Se alojaban en casa de una señora que también les preparaba la comida». Estudió Magisterio «por libre» y se sacó las oposiciones, tras lo que pasó dos años en Barcelona antes de volver a Ibiza. A punto estuvo de que no le dejaran presentarse. En la familia conocen bien la historia: «Él y su hermano Josep se parecían tanto que cuando fue a entrar le dijeron que ya se había presentado». Las risas vuelven al salón, espacio donde Joan ha pasado mucho tiempo en estos últimos casi dos años de pandemia.

‘Don Juan’

Ahí escribió su poema sobre el covid. Una de las últimas creaciones de quien fue maestro de Sant Carles, donde llegó a tener en una clase «a 75 alumnos», y después de Sant Ciriac, donde se jubiló en 1995, con 66 años. La de Sant Carles «no fue una etapa fácil», con tantos escolares y de edades diferentes en la misma aula, una situación que para «don Juan», que es como le conocían sus alumnos, mejoró al pasar en el colegio de Santa Eulària.

Todos los años, Joan publicaba alguno de sus poemas en la revista del club de mayores de Santa Eulària, Es major i sa majora. También escribía alguno como regalo a compañeros que se jubilaban. Y varias de sus creaciones han ganado premios en concursos de poesía. Antes de a la pandemia, había dedicado sus versos a la isla de Ibiza, sus personajes, la primavera, s’Argamassa, la tierra...

La escritura le ha mantenido activo y entretenido en estos últimos tiempos en los que el virus, al que llama «monstruo» en su poema, le robó sus ratos de diversión en el club de la tercera edad, con sus amigos y conocidos. «Estaba acostumbrado a salir, a ver gente, echar la partidita, tomar un té...», indica. «Si ha afectado a la gente joven, imagina a los mayores, a los que se supone que les queda menos tiempo», apunta su familia. En el poema habla de las «desgracias» que augura el virus, de los «males» que siembra, del «asedio» de pueblos y ciudades, de su «tarea destructiva», la «incertidumbre», la «miseria», el «confinamiento», de la «soledad»...

En casa con Posteguillo

Confinado en casa, con su familia, el papel y el boli han sido sus grandes aliados hasta hace un par de meses, cuando su salud comenzó a resentirse. También la lectura. «Se ventiló la trilogía de Trajano, de Santiago Posteguillo, en nada», afirma su yerno. Egipto y las antiguas Grecia y Roma son la debilidad de Joan. «El otro día empeoró y, cuando ya se encontraba mejor, dijo que había tenido que volver porque no llevaba dinero para pagarle a Caronte», narra su yerno. Aunque esas épocas son sus favoritas, el antiguo maestro es un apasionado de la Historia. De hecho, tiene un ejemplar de la Biblia lleno de anotaciones, detalles históricos que ha ido extrayendo. Hace poco le pidió a su hija que se lo buscara y se sumergió en él a pesar de que la letra es diminuta.

Joan confiesa que prefiere los clásicos. Además de Espronceda y Víctor Hugo disfruta también de las fábulas de Esopo, Iriarte y Samaniego. La poesía moderna no le gusta especialmente. No la acaba de entender, justifica, y, además, la prefiere más formal. Con rima. Y versos y estrofas muy estructurados. Su curiosidad no tiene límites. «Hace poco leímos un libro sobre mecánica cuántica de Brian Cox y Jeff Forshaw, ‘¿Por qué E=mc2?’», comenta Joan hijo, que destaca que 25 años después de jubilarse sigue teniendo la necesidad de compartir sus conocimientos. Como cuando era maestro. «Era recto y bueno», recuerda Lina, su nuera, que coincidió con él como maestra en Sant Ciriac.

Maria, su nieta, asegura que ha leído «algunos» de los poemas escritos por su abuelo. Textos que su familia, una vez acabados, transcribe y guarda en formato digital. El último que han digitalizado, ‘Pandemia-Covid 19’. «Y ansiosos buscan todos sin demora / un ardid que lo detenga de contado / y evite que este monstruo desalmado / abra otra vez la caja de Pandora».