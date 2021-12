Covid en Ibiza: La explosión de la nueva ola deja la cifra más alta de contagios desde agosto

Un total de 173 positivos. La cifra más elevada de contagios detectados en un día en las Pitiusas desde el pasado 31 de agosto, es decir, hace cinco meses. Son los nuevos casos que comunicó ayer la conselleria balear de Salud, que detalló que 146 de estas personas diagnosticadas de covid corresponden a Ibiza y las 27 restantes, a Formentera. En el caso de esta isla se trata de la cifra más alta de positivos confirmados en 24 horas desde el inicio de la pandemia, una cifra que iguala el máximo alcanzado hasta el momento, el pasado 26 de enero, hace casi un año.

Aunque dicho así este dato puede resultar alarmante, no lo es tanto. Los contagios diarios implican un incremento de los contagios activos (las Pitiusas están a punto de alcanzar los 2.000) y de las incidencias, sin embargo, la situación tiene poco que ver con la que se vivía a principios del año pasado, cuando aún no estaba extendida la vacuna.

En estos momentos las Pitiusas registran 1.921 contagios activos y 27 hospitalizados, seis de ellos en unidades de críticos. El 16 de enero se registraba una cifra similar de casos, 2.008, también en un momento de subida de la ola, pero el número de pacientes ingresados era muy superior: 72 de los que 13 estaban en unidades de críticos. Es decir, casi tres veces más pacientes covid en planta y algo más del doble en estado crítico. La diferencia también se nota con la ola de este pasado verano, cuando estaba vacunada parte de la población. El día 23 de julio se contabilizaban 1.961 contagios activos y el número de hospitalizados era de 52, casi el doble que ahora. Los ingresados en UCI, en cambio, eran cinco, uno menos que ahora.

La cifra de hospitalizados no ha variado en las últimas 24 horas. Siguen siendo 27, contando al paciente de Can Misses trasladado a Son Espases. Desde este centro detallaron ayer que aunque en un primer momento se le derivó allí para practicarle un ECMO, una oxigenación extracorpórea, finalmente no ha sido necesario. Ayer a mediodía se encontraba estable en la UCI del hospital de referencia de las islas. El Hospital Can Misses acoge a 23 ingresados, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Uno de los últimos enfermos en ingresar en planta es un turista francés de 64 años que se encontraba en Formentera cuando tuvo que ser hospitalizado, explicó el Área de Salud pitiusa. A ellos hay que sumar los tres positivos en covid que permanecen en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: uno en planta y dos en su propia unidad de críticos.

La inmensa mayoría de los afectados por el covid, sin embargo, se encuentran en estado leve o, incluso, asintomático y permanecen en sus casas. Estos contagiados suponen el 98,6% de total de positivos en coronavirus que la conselleria balear de Salud está controlando.

En las últimas 24 horas no ha variado el número de profesionales sanitarios que se encuentran apartados de sus funciones ante la sospecha de estar contagiados. Siguen siendo 35, de los que 24 han dado positivo en las pruebas, detalló el área sanitaria.