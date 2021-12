El auge de contagios por covid obliga a recuperar fijos discontinuos en Ibiza

Como un tsunami, la nueva variante del covid se extiende alarmantemente por toda Europa y las Pitiusas, islas que ayer registraron 173 casos y rozan los 2.000 contagios activos. La consecuencia inmediata de esta extraordinaria expansión del coronavirus se empieza a notar en el ámbito laboral, y no sólo en los vuelos, que han comenzado a ser cancelados por decenas debido al contagio masivo de sus tripulaciones: también las plantillas de las empresas pitiusas comienzan a verse mermadas por las numerosas bajas, lo que ha obligado a los empresarios a recurrir a sus trabajadores fijos discontinuos, tal como reconocen desde los sindicatos y desde la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef).

El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, asegura que muchos de sus asociados no han tenido más remedio que rescatar a esos empleados para mantener vivas sus empresas: «Nos estamos encontrando con bastantes casos de gente infectada, la mayoría con síntomas normalmente leves. Pero esas bajas nos ocasionan dos problemas: el primero, que el que se encuentra mal tiene miedo a tener el coronavirus y se va a casa o a hacerse la prueba, de manera que se pierde ese día de trabajo, aunque dé luego negativo; el segundo, que los que dan positivo tienen que guardar la cuarentena, lo que provoca que se tengan que mover las plantillas, retocarlas».

De ahí que muchos empresarios hayan tenido «que recurrir a parte de sus trabajadores fijos discontinuos de temporada». A estas alturas del año las plantillas están «muy justas, pues una parte está de vacaciones, de manera que basta un par de bajas por contagio de covid para trastocarlo todo». Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (UGT), lo confirma: «Hay empresas que se están viendo muy afectadas, lo que está obligando a los empresarios a tirar de los fijos discontinuos». Pero no sólo eso: «Y quien no tiene fijos discontinuos está recurriendo a contratar eventuales».

"El problema es cuando en un restaurante, por ejemplo en su cocina, caen un par. Son puestos más complicados de reponer».

En casos como los que se están dando estos días, los empresarios hacen encaje de bolillos para que no se detenga su actividad: «Recurren a lo que tienen y a recolocar a la gente. Cuando afecta a más del 10% o del 20% de la plantilla, que en realidad son tres personas en empresas que como mucho tienen ocho, no te queda más remedio que acudir a los fijos discontinuos», explica el presidente de Pimeef. Según Rojo, «como la gente de temporada está ahora mismo en el paro, no ha sido excesivamente complicado cubrir esos puestos. Pero eso da lugar a que se incurra en más gasto». Donde más se está notando es «en la restauración y en supermercados». Y dependiendo del negocio hay más o menos dificultad para reponer trabajadores: «Una pequeña tienda -detalla Rojo- que tenga una dependienta de baja supone una carga más de trabajo para el resto, así como retocar turnos libres o hacer horas extras. El problema es cuando en un restaurante, por ejemplo en su cocina, caen un par. Son puestos más complicados de reponer".

Asegura Rojo que peor fue en agosto, «cuando hubo muchos infectados, pero no había manera de cubrir las bajas. Ese mes, a partir de la segunda semana, hubo un rebrote muy fuerte que en algunos restaurantes provocó que estuvieran de baja hasta el 20% de sus trabajadores, confinados 10 días en sus casas. Muchos de los que daban servicio 12 horas tuvieron que plantearse el servicio sólo de noche. Ahora hay menos actividad». La sindicalista Guadalupe López también cree que «en agosto fue peor porque estaba trabajando toda la hostelería».

Aún, asegura Rojo, no se ha llegado al caso de tener que cerrar ningún negocio por esa razón, pero casi: «Sé de un supermercado que tenía dos bajas y que avisaba de que como tuviera una más tendría que plantearse cerrar a mediodía».

«Las bajas se están produciendo permanentemente, a diferencia de las otras olas, que se pudieron parar conforme avanzaba la vacunación. Incluso cae gente que está vacunada. Eso provoca que se estén mermando mucho las plantillas», avisa José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). Roselló asegura que la mayoría de los contagios se producen «en el ámbito familiar y en las reuniones privadas (botellones y lugares donde no se respetan las medidas), pero eso acaba afectando a la actividad de los restaurantes, gimnasios y servicios en general».

El vicepresidente de la CAEB considera que las nuevas medidas implementadas en la restauración «son el mal menor». Recuerda que si bien hasta hora sólo se pedía el pasaporte covid en los establecimientos con más de 50 personas de aforo, «el sector de la restauración aceptó en la mesa del diálogo social extenderlo a todo ese ámbito, aunque sea complicado». La razón: «Son conscientes de que si no el Govern acabará cerrando todo el sector. Tienen, por tanto, interés en procurar cumplir con esas medidas».