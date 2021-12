El Ministerio vuelve a denegar el convenio de carreteras de Formentera

Formentera lleva desde 2015 reclamando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el desarrollo de un ambicioso Convenio de Carreteras que suma un total de 32.450.000 euros. El proyecto contempla la transformación total de la carretera principal, la PM-820, de la Savina a la Mola, la mejora de la carretera de Cala Saona así como la de es Cap de Barbaria.

La propuesta remitida, un año más, al citado Ministerio es para desarrollar este convenio a lo largo de cuatro años, a razón de unos ocho millones por ejercicio, pero tampoco ha sido incluida por el Ejecutivo para el año que viene en sus Presupuestos Generales.

De hecho el Ministerio de Transportes no prevé la firma de ese Convenio de Carreteras, por lo que en esas cuentas de 2022 no está la partida correspondiente a esa anualidad (ocho millones de euros), a pesar de la enmienda presentada por el senador Vicenç Vidal, de Més, a propuesta de Gent Per Formentera (GxF), partido que forma parte del equipo de gobierno del Consell junto al PSOE y que no fue aprobada en el Senado.

Ante la negativa, el Consell de Formentera repetirá la solicitud el año que viene, con la correspondiente actualización, para poder mejorar y transformar la red viaria insular que se encuentra cada año en peor estado.

GxF critica que el Estado rechace esta inversión y advierte: «No nos cansaremos de exigir lo que Formentera merece y necesita»

GxF se ha mostrado muy crítico con la decisión del Ministerio de no contemplar de nuevo su petición. En un comunicado, este partido lamenta que «año tras año asistimos a la negativa por parte de los partidos estatales al frente del Gobierno del Estado a incluir la necesaria partida para realizar estas mejoras» en la red viaria de la isla.

Tras criticar el rechazo a la enmienda presentada por Més, GxF señala no obstante: «Esta nueva decepción nos reafirma en la necesidad de una política insularista en nuestras islas, ya que ni los diputados ni los senadores isleños de los partidos estatales se han mostrado interesados en defender esta inversión en Formentera».

GxF adelanta que «seguirá trabajando para exigir lo que le corresponde a nuestra isla y que estas inversiones lleguen a nuestra casa; no nos cansaremos de exigir lo que Formentera merece y necesita y que el Estado debe atender», concluye este partido en su comunicado.

Sostenibilidad y seguridad

El convenio de carreteras propuesto desde el Consell apuesta por la sostenibilidad y la seguridad en la red viaria con en objetivo «de cero accidentes».

Entre otros criterios propone reducir la velocidad máxima de la carretera principal, la PM-820, de los actuales 90 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora, reduciendo la velocidad en los cruces de mayor tránsito a 50 kilómetros por hora.

Para conseguirlo plantea la segregación de un carril para bicis en los dos sentidos, en uno de los lados de la carretera, desde la Savina hasta el cruce del Maryland, separado de la calzada por un obstáculo, ya sea vegetal o de otro tipo.

Los carriles de rodadura para el tráfico de vehículos a motor se reducirán de los 3,20 metros actuales a los tres metros, con un pequeño arcén de 0,4 metros en cada lado. Esta reestructuración no afectaría al actual ancho de la plataforma de rodadura, que ocuparía el mismo espacio.

El proyecto también incluye el soterramiento de todos los tendidos aéreos que jalonan la carretera, que quedarían bajo el carril para bicicletas.

Además, se prevén paradas para el transporte público, con sus correspondientes marquesinas y ampliación de calzada para el autobús. Los múltiples cruces de caminos quedarían señalizados con indicaciones verticales.

El presupuesto de este proyecto es de 23.750.000 euros en cuatro anualidades.

El conseller del área, Rafa González, recordó que el Consell «es el único que finalizó el primer convenio de carreteras en tiempo y forma, en 2015. El resto aún no ha terminado, y por eso pedimos este segundo convenio para las tres vías más importantes de Formentera». Recordó que «desde 2015, cada año hemos hecho una petición para este segundo convenio de carreteras».

Reforma del tramo desde Cala Saona a es Cap

Las obras en ambas carreteras prevén la renovación del firme y el soterramiento de cables

Las otras dos vías que están incluidas en dicho proyecto son las de Cala Saona, con un presupuesto de 2,6 millones de euros ,y la de esCap de Barbaria, desde el cruce de Cala Saona hasta el faro, con 6,1 millones. El plazo de ejecución está previsto en dos años para cada una de las vías. En ambos casos se contempla soterrar todos los tendidos aéreos, eliminar los puntos negros y reforzar el firme. También se actuaría en las intersecciones de caminos y se adecuarían las paradas de bus, respetando las paredes de piedra seca. Para mejorar la seguridad se ampliaría el ancho de la calzada en las curvas más peligrosas de la carretera de Cala Saona con un ancho de sección que variaría según los puntos entre los seis y los seis metros y medio.

En el caso de la carretera de es Cap, entre el cruce de Cala Saona y el faro se mantendría el ancho entre los cuatro metros y los cuatro metros y medio.

La longitud de este tramo es de 6,1 kilómetros.

El conseller de Movilidad, Rafa González, explicó que en el caso de esta vía no se amplía pero se eliminarán los desniveles que hay entre la calzada y la cuneta, ya que hay zonas que tienen un importante desnivel y que hacen que en muchas ocasiones si dos coches se cruzan, uno tenga que salirse parcialmente de la calzada.

González insistió en que han agotado todas las vías para que se incluya este convenio de carreteras con la premisa «de que el primer convenio ha sido ejecutado y certificado y lo que necesitamos es financiación para ejecutar las obras de mejora de nuestra red de carreteras».