Ibiza y Formentera suman un fallecido más por covid, ha confirmado este mediodía el Área de Salud pitiusa. Se trata de un hombre de 76 años que, en el momento de su muerte, ayer por la tarde, se encontraba ingresado en la planta F de Medicina Interna, la planta covid. Con este hombre, del que no ha trascendido si estaba o no vacunado, ya son 106 las víctimas mortales de la pandemia este año en las Pitiusas. El último fallecido se registró hace ocho días.

En este momento hay un total de 27 pacientes covid de las Pitiusas ingresados, 26 en Ibiza y uno en el hospital de Son Espases, a donde se le ha trasladado en las últimas horas. Se trata del paciente de Formentera que llevaba días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Can Misses y que se ha enviado a la unidad de críticos del hospital de referencia de Balears para someterle a una oxigenación extracorpórea, técnica conocida como ECMO. De los 26 que se encuentran en Ibiza, el Hospital Can Misses acoge a 24 afectados: 21 en planta y tres en la UCI. A ellos hay que sumar los dos enfermos de coronavirus que permanecen en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, uno en planta y otra en su propia unidad de críticos. El número de ingresados por el virus ha aumentado en la última jornada. Hay un afectado más, que serían dos de no haberse registrado un fallecimiento.

El número de casos activos continúa aumentando. En estos momentos hay 1.752 personas afectadas por el virus, alrededor de un centenar más que ayer, según los últimos datos publicados por la conselleria balear de Salud. Se alcanza esta cifra después de una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado 99 positivos en covid: 93 en Ibiza y seis en Formentera. Las Pitiusas vuelven, pues, a rondar el centenar de nuevos contagios diarios previos a los días de fiesta. La inmensa mayoría de ellos, sin embargo, el 98,45%, se encuentran en estado leve o asintomático, por lo que permanecen en sus casas con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria.

Permanece sin cambios el número de profesionales sanitarios apartados de sus funciones ante la sospecha de que pueden haberse contagiado. Siguen siendo 35, de los que 24 son positivos, cifra que tampoco ha variado en las últimas 24 horas.