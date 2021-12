Covid en Ibiza: «No perdamos de vista que a mejor salud, mejor situación económica»

Que quienes tienen síntomas compatibles con el coronavirus no acudan a las reuniones familiares y de amigos. Tampoco los que no están vacunados. Que en las comidas y cenas sean más bien poquitos, que mantengan las medidas de prevención de los contagios y las ventanas y balcones bien abiertos. La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, insistió ayer por enésima vez en la importancia de estas medidas para evitar que los casos de covid sigan aumentando los próximos días. «No podemos perder de vista que a mejor salud, mejor situación económica», indicó la consellera, que reconoció la dificultad de seguir manteniendo todas estas medidas cuando la gran mayoría de la población está agotada y sufre «fatiga pandémica».

La consellera reconoció que, de momento, la presión asistencial en los hospitales aumenta, pero de forma más lenta que los contagios activos. Eso sí, recalcó que como la inmensa mayoría de los casos son leves, donde se concentra la presión es en Atención Primaria. «Mención especial merecen las UCI», indicó Gómez, que explicó que en los últimos tres días en un hospital de las islas (no especificó cuál) las cuatro personas que han ingresado en la unidad de críticos eran «no vacunados, jóvenes y con obesidad». «Y en otro hospital esta noche han tenido a dos pacientes que ingresarán directamente en la UCI», continuó la consellera, que confesó su «frustración» porque parte de la población aún no se haya vacunado. «Las posibilidades de entrar en la UCI son cuatro veces más», insistió antes pedir que quienes están pendientes de la dosis refuerzo o de la primera para los niños «no esperen a después de fiestas». En este mismo sentido se manifestó el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, que negó de pleno «la tendencia a decir que las vacunas no han servido de nada». El experto aseguró que ahora mismo, con cinco mil casos activos más que el pasado mes de enero, el porcentaje de hospitalizados por covid ha pasado en Balears de ser un 4,4% a un 1,5% mientras que el de ingresados en UCI se ha reducido de un 1,5% a un 0,4%. En este punto, el experto de la conselleria señaló que los casos de la variante ómicron son más leves, pero también es más contagiosa, por lo que reiteró la necesidad de protegerse, ya que, indicó, si hay muchos más casos también habrá más afectados graves o críticos. La consellera balear de Salud adelantó ayer que esta variante es ya «casi mayoritaria» en Balears. Desde la conselleria señalaron que, de momento, no hay datos disgregados por islas. El experto calificó de «falsa» la reducción de positivos de los últimos días, que achacó a una reducción del número de pruebas debido a las jornadas festivas. El efecto real de las reuniones familiares y sociales de estos días, afirmó, se verán entre finales de esta semana o principios de la próxima. «La evolución más lenta y la estabilización de estos días es un espejismo», insistió. La consellera balear de Salud reconoció estar preocupada por cómo los contagios están afectando a las plantillas de la sanidad pública, especialmente en el caso de los «hospitales pequeños», donde suponen «un volumen considerable» del total de trabajadores. Ahora mismo, el Área de Salud de Ibiza y Formentera cuenta con 35 profesionales sanitarios apartados del servicio ante la sospecha de coronavirus, cinco más que antes de Nochebuena. De ellos, 24 están contagiados, según los últimos datos facilitados por el área sanitaria. Petición al ejército de diez equipos de vacunación La conselleria balear de Salud ha pedido a las Fuerzas Armadas diez equipos sanitarios para ampliar líneas de vacunación. De momento, les han confirmado que dispondrán de dos, pero el Govern confía en que les envíen equipos cedidos de otras Comunidades que no quieren utilizarlos, indicó Patricia Gómez.

Salud contratará a enfermeras jubiladas Otra de las vías con las que la conselleria cuenta para acelerar la vacunación y hacer el seguimiento de los contactos estrechos de los contagiados es contratar a enfermeras jubiladas. De momento, se han hecho dos de estas contrataciones, pero la consellera recordó que el pasado verano se habían llegado a ofrecer unas 60.