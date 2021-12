Citas en Ibiza para vacunar a menores de 9 años el 10 de enero

A partir del próximo 10 de enero la conselleria balear de Salud empezará a abrir citas para vacunar a menores de nueve años, según adelantó ayer la consellera balear de Salud, Patricia Gómez. «Se irán incorporando», indicó en respuesta a una pregunta sobre cuándo se añadirán nuevas franjas de edad. Además, indicó la consellera, para ampliar el número de menores a los que se inocula es necesario que lleguen a las islas nuevos envío de vacunas infantiles. De la misma manera, señaló que así como se incorporen nuevos equipos y líneas de vacunación se irá ampliando también la administración de dosis de refuerzo.

El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, explicó ayer que no se plantean hacer cribados poblacionales para detectar a personas asintomáticas, como el pasado mes de enero. «Se están haciendo tantas pruebas que es casi un cribado masivo», justificó el experto, que destacó también la eficacia de la dosis de refuerzo. Esto, indicó, lo confirman la «estabilidad» de las incidencias que registran ahora mismo las franjas de edad con un mayor porcentaje de población con esta tercera dosis, es decir entre los mayores de 60 años y muy especialmente entre los que superan los 70. «Y en los últimos días estamos viendo un cambio de tendencia entre los mayores de 50 que tienen la dosis de refuerzo», añadió.

La consellera anunció que en los próximos días se pondrán en marcha «más puntos para realizar pruebas» de covid y pidió a las personas que presentan síntomas que no acudan a los servicios de Urgencias. «Hay una herramienta muy efectiva que es el 061», indicó. Arranz por su parte, señaló que en el caso de los autotest de antígenos positivos en la mayoría de casos se hace una PCR no tanto para confirmar el contagio, que se da por seguro, sino para saber si es de la variante ómicron. Gómez afirmó que Salud no se plantea que estas pruebas sean gratuitas y el portavoz del comité no cree que un negativo en este tipo de pruebas implique una relajación de las medidas de prevención del contagio. «Las personas que se lo hacen están interesadas en no infectar a la familia, supongo que están concienciadas», concluyó.