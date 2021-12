Antònia Jover, coordinadora de Podemos en Balears: «Con el REB nunca estamos contentos porque queremos más»

La actual diputada en el Congreso llega a la dirección de la formación para relevar a la actual consellera Mae de la Concha. La dirigente reflexiona sobre los últimos dos años de legislatura, los retos del partido y confirma que no se presentará en las listas del Parlament y del Congreso.

Antònia Jover (Palma, 1958), la nueva coordinadora autonómica de Podemos en Balears, reflexiona sobre el trabajo hecho hasta ahora, las futuras elecciones de 2023 y la situación del partido en las islas.

Primeros días como nueva coordinadora de Podemos. ¿Cómo lo vive?

Estamos en un momento muy ilusionante porque tenemos una nueva etapa por delante después de esta cuarta asamblea. El partido vive un nuevo momento de crecimiento y las sensaciones son muy positivas. Además, tenemos el impulso de Yolanda Díaz, que nos sirve para seguir trabajando.

¿Cuáles son los principales retos del partido de cara a las elecciones de 2023?

Tenemos muchos porque queremos un país con más justicia social y queremos que la vivienda sea un derecho. Nuestro objetivo es que todos los servicios fundamentales sean públicos. Vamos hacia una transición energética. Somos pioneros en Europa en este ámbito.

Una de las principales deficiencias ha sido la implementación municipal del partido.

Estamos reforzando la estructura y trabajamos para fortalecer nuestra posición en los municipios. Donde se hace la política real, más que en ningún otro sitio, es en los municipios. A pie de calle. Hasta ahora no hemos trabajado tanto esa cuestión y nos hemos centrado en otros temas. Nos hemos dado cuenta de que las políticas que se hacen no siempre son las correctas. Queremos que la democracia y la justicia social lleguen a los municipios. En las islas tenemos un gran problema de movilidad con el transporte público.

¿Cómo valora el trabajo del grupo parlamentario y de sus consellers?

Están haciendo una buena labor porque marcan una nueva forma de hacer política. Siempre pongo de ejemplo la reducción de la velocidad en la vía de cintura a 80 km/h porque fue muy criticada y estamos viendo que ha servido para bajar la contaminación y los accidentes graves. Buen trabajo, pero no suficiente. Porque nosotros no nos conformamos nunca, siempre queremos ir más allá.

Usted es diputada en el Congreso. ¿Qué le puede aportar esa experiencia para liderar el partido en Balears?

El trabajo es diferente. No tienen nada que ver. Aunque mi experiencia en el partido desde el 2014 sí que puede ser una buena ayuda para esta nueva etapa. Este partido tenía un objetivo por el que yo me apunté: que las instituciones estén al servicio de la gente. Las políticas tienen que ser para la mayoría, no para una minoría.

¿Va a presentarse como cabeza de lista al Parlament o quiere seguir en el Congreso?

Nunca he tenido objetivos personales. No pienso presentarme como cabeza de lista al Parlament ni tampoco al Congreso.

Limitará su trabajo a la dirección del partido.

Mi trabajo será el del partido, que es donde siempre he querido estar.

En su primer discurso como coordinadora habló de la necesidad de retomar el Pacto.

Todos los demócratas de las islas estamos convencidos de que es muy importante reeditar este tercer Pacto porque queremos seguir adelante en derechos. No daremos un paso atrás en nada. La extrema derecha no podrá ganar y Chile es un ejemplo claro. Lo que quieren hacer es devolvernos a la situación que teníamos hace 50 años.

Teniendo en cuenta los distintos partidos de izquierdas en Balears, ¿cuál debe ser el espacio político de Podemos?

Queremos ser la primera fuerza progresista y trabajaremos mucho para liderar el próximo Pacto. Estaremos donde tengamos que estar.

Una de las críticas a Podemos es que tiene una mirada demasiado estatal y poco autonómica. ¿Está de acuerdo?

Podemos está bien arraigado en Balears. Solo hace falta ver las últimas elecciones y nuestros votos. Tenemos una buena base. Con las visitas de Pablo Iglesias la gente se animaba mucho, pero eso no significa que tengamos dependencia estatal. Esta pregunta podríamos planteársela al PSIB para ver si Pedro Sánchez tiene una influencia real entre su electorado.

«La pandemia ha dejado claro que el monocultivo turístico no tiene sentido, hay que diversificar» «Queremos tener un Podemos fuerte y que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno»

Una de sus reivindicaciones ha sido el Régimen Fiscal de Balears. ¿Está contenta con el acuerdo al que se ha llegado para 2022?

Nosotros nunca estamos contentos porque siempre queremos más. Nos comprometimos a que se financiara el REIB y lo hemos conseguido el segundo año de legislatura. No es suficiente porque aún falta la parte fiscal. Sí tenemos claro adónde vamos, y un ejemplo claro es que hemos conseguido que la UE reconozca el factor de insularidad en la Política Agraria Común (PAC). Esto permitirá que el sector primario reciba un 60% más de subvenciones. Nunca tenemos suficiente porque caminamos hacia un país mejor.

El modelo turístico es uno de los temas que están sobre la mesa. Hace unos días se supo que llegarán un máximo de tres cruceros a Palma. ¿Cuál es su posición respecto a la situación actual?

Nosotros apostamos por un modelo turístico que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esto lo defiende la mayoría de los ciudadanos de Balears. Casi 19 millones de turistas anuales no se puede aguantar. Ni 40.000 personas en Palma. Esto provoca que se paralice la ciudad. La pandemia nos ha dado la razón. Ha dejado claro que el monocultivo turístico no tiene sentido porque ante una crisis nos quedamos sin economía. Hay que diversificar la economía.

¿Pondrá líneas rojas a la hora de renegociar con los otros partidos si se da la posibilidad de reeditar el Pacto?

Cuando te sientas a negociar con líneas rojas, es porque no quieres negociar. Aunque tenemos claro que no permitiremos que se privaticen los servicios públicos.

Yolanda Díaz aún no ha aclarado si se presentará con Podemos o con una candidatura propia.

Díaz es una ministra de Unidas Podemos y, como tal, la hemos apoyado desde el primer momento. Creemos en una confluencia de fuerzas progresistas y, de hecho, quien más reivindicó a Díaz fue Pablo Iglesias. Queremos un Podemos fuerte y que ella sea la primera presidenta del Gobierno.