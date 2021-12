Una sentencia reduce de 1.500 a 600 euros una multa por publicidad oral en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni se ve obligado a reducir una sanción inicial de 1.500 euros por publicidad dinámica oral sin la preceptiva licencia municipal a 601 euros, según una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma sobre la que cabe recurso. La Policía Local interpuso una denuncia al detectar a una persona frente a un local de ocio de la zona del West End que paraba a los transeúntes para que accedieran y consumieran. El Consistorio desestimó el recurso de reposición de la entidad afectada en mayo de 2018.

El juez rechaza las pretensiones de la entidad sancionada para que se anule la multa, pero considera que el Ayuntamiento «debería haber justificado la imposición de una multa en cuantía superior al mínimo en base a los criterios de graduación previstos, pese a que se hallase en la banda baja».

En concreto, la ordenanza municipal califica como grave este tipo de infracción (la publicidad dinámica oral sin licencia) y contempla la imposición de una multa de hasta 6.011 euros. El mínimo son 601 euros, pero el Consistorio le impuso 1.500 euros.

La sentencia destaca que esta justificación no aparece en el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento y agrega que las alusiones hechas en el escrito de contestación de la demanda sobre «la existencia de un beneficio económico o el importe de la licencia de publicidad dinámica» no pueden tener efecto alguno en este momento procesal. Estas cuestiones deberían haberse reflejado, insiste el juez, en el expediente administrativo al efecto de justificar la cuantía de la sanción. La sentencia no obliga a ninguna de las partes a pagar las costas del proceso judicial.