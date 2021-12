Ca na Majora funcionará al cien por cien como unidad de media estancia del hospital de Ibiza a finales de 2022

Ca na Majora, la unidad de media estancia para convalecientes y crónicos del Hospital Can Misses, estará funcionando al cien por cien en el último trimestre de 2022. Así lo refleja el Plan Estratégico del Área de Salud de Ibiza y Formentera 2022-2024’, que se presentó hace unos días. Esta unidad, ubicada en la zona de hospitalización del viejo Can Misses, estaría ya operativa si no hubiera sido por la pandemia, que ha obligado a mantener este espacio libre de usuarios para poder albergar, en los momentos más complicados de las diferentes olas, a pacientes covid. Ca na Majora, que se amuebló en los días previos a la explosión del virus en las Pitiusas, ha sido un dispositivo básico en el plan de contingencia de Can Misses durante estos cerca de dos años.

Relacionadas El Área de Salud de Ibiza y Formentera analiza sus fortalezas y oportunidades