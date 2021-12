El presidente del Consell de Ibiza avisa de que 2022 «no será un año fácil, no habrá una recuperación rápida»

En el ya tradicional discurso de Navidad, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aprovechó para advertir de que en 2022 «no habrá una recuperación rápida, no será un año fácil», y en este sentido indicó que «tenemos que ser optimistas y mirar al futuro con esperanza, empujando con fuerza y poniendo desde las instituciones todos los recursos a nuestra disposición para conseguir recuperarnos».

El presidente, en el discurso grabado en su despacho de la sede del Consell y que se difundió en la noche del pasado día 24, recordó la grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sus consecuencias económicas y sociales, y apuntó para el próximo ejercicio: «Os puedo asegurar que desde el Consell haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir lo antes posible la normalidad y la recuperación que tanto necesitamos».

«Las prioridades del gobierno insular -añadió- se centrarán en cubrir y dar respuestas a las demandas surgidas de la crisis, en atender las necesidades básicas de los colectivos sociales más vulnerables, en la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y los sectores afectados por la parada de la actividad en la isla».

Vicent Marí también recordó, sin citarlos, a los vecinos desalojados del edificio Don Pepe de es Codolar, en Sant Josep: «Y también seguiremos trabajando para dar una solución a las personas que hace pocos días, en estas fechas tan señaladas, han tenido que dejar sus casas debido a la rigidez y la falta de empatía de una burocracia demasiado a menudo alejada de la realidad».

En su alocución, Marí no detalló proyectos concretos, pero hizo referencia a los «muchos retos que tenemos por delante». El Consell, aseguró al respecto, tiene «la esperanza puesta en el inicio de proyectos claves para el futuro de Ibiza. Confiamos en la llegada de fondos europeos pero seguiremos reclamando lo que merecemos pero que hasta ahora no hemos recibido».

En cuanto a los efectos sanitarios del virus, el presidente apuntó: «Poco a poco y gracias a las vacunas la situación sanitaria ha ido mejorando y este año ya hemos conseguido recuperar una parte de la actividad perdida por culpa de la pandemia».

La «fuerza de la ciudadanía»

«Dentro de todas las dificultades vividas», destacó al respecto en su discurso Vicent Marí, «es un orgullo ver cómo todos los ibicencos, con el compromiso y el esfuerzo, hemos conseguido ver luces tras meses de oscuridad. Si alguna cosa positiva podemos extraer de esta situación es la fuerza de la ciudadanía, que una vez más ha demostrado que por encima de todo somos una isla solidaria y generosa».

No obstante, avisó Marí de que «no nos podemos confiar. Si realmente queremos evitar que los contagios sigan aumentando, si queremos garantizar una recuperación real, hemos de reforzar la prevención y no poner en peligro los avances conseguidos».

«Avanzar depende de todos y no tengo ninguna duda de que lo conseguiremos, todos juntos, como hemos hecho hasta ahora», apuntó el presidente, quien antes de recordar las consecuencias de la crisis («nos ha demostrado lo vulnerables que somos las personas pero somos un pueblo luchador que ya ha hecho frente a otras dificultades y por eso estoy convencido de que también ahora sabremos salir adelante»), tuvo palabras de agradecimiento también para todo el personas sanitario y de los servicios esenciales que han trabajado desde hace ya casi dos años: «No querría acabar sin mostrar una vez más mi reconocimiento y gratitud de todas las personas que desde el inicio de esta pandemia han estado y siguen trabajando esforzándose para cuidarnos».

«Ahora que cerramos 2021 y ponemos nuestra ilusión y esperanza en el año nuevo», insistió el presidente en su discurso, «no podemos olvidar lo que hemos vivido este tiempo, la situación de emergencia económica y social que nos obliga a ser responsables y cautos».

Recordó «a los vecinos y familiares que no están», a los que, aseguró, «debemos el seguir luchando y trabajando para continuar avanzando y mejorando día a día, porque sólo así conseguiremos recuperar la normalidad perdida hace casi dos años».