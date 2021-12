El perfil del paciente crítico de covid en Baleares ha cambiado

Cambia el perfil del paciente crítico con covid en esta sexta ola pandémica. El jefe de la UCI del hospital Son Espases de Mallorca, el doctor Julio Velasco, advierte de que la cosa se ha equilibrado y que en estos momentos la mitad de sus enfermos ingresados lo estarían pese a haberse vacunado ya contra la enfermedad pandémica.

«A los vacunados les recordaría que no son invulnerables frente a la covid», asegura el intensivista jefe.

Velasco explica que el 54,2% de los ingresados tiene menos de 60 años. «Son más jóvenes que en anteriores oleadas aunque la mayoría de ellos tienen enfermedades crónicas asociadas, entre ellas la obesidad, que se ha demostrado un factor de riesgo muy importante para que la covid se complique», detalló.

Sin ventilación mecánica

«La gravedad es la misma», añade el intensivista haciendo la salvedad de que «algunos precisan de aportes de oxígeno, pero no requieren que se les ventile mecánicamente y, por lo general, pasan menos días en la unidad».

Esta menor estancia les permite dar altas y tener un servicio más dinámico que en anteriores oleadas. Aunque como en ellas, han requerido la ayuda de Reanimación (en adelante, REA) «para mantener un equilibrio», admitió Velasco, que concluyó confiando y deseando que «esto disminuya a partir del mes de enero, llevamos dos años muy duros y la gente está muy cansada».

El doctor Fernando Barturen, jefe de Anestesia y Reanimación del hospital de referencia, explicó que «la REA no es otra cosa que una UCI atendida por anestesistas».

«A todos los pacientes con patología no covid que deben ingresar en una unidad de críticos y no pueden hacerlo al estar las camas ocupadas por enfermos con covid-19 no los derivan a nosotros. Así que el número de camas que tengamos por encima de las 12 habituales son el mejor indicador de la tensión que está soportando la UCI. En estos momentos tenemos 12 camas más 10, muy lejos de la situación dramática de marzo de 2021 en la que la proporción fue de 12 más 32 camas de REA”, reveló.

Por su parte, el director gerente de Son Espases, Josep Pomar, admitió que esta semana ha sido «difícil» por la elevada afluencia de pacientes a Urgencias unido a que se ha mantenido la actividad quirúrgica programada y han aumentado los ingresos hospitalarios.