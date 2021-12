La Navidad deja 159 contagios y un aumento de la incidencia de cien puntos en Ibiza

Las dos últimas jornadas, la de Nochebuena y Navidad, han dejado en las Pitiusas un total de 159 nuevos contagios de coronavirus y, en el caso de Ibiza, una subida de la incidencia de cerca de cien puntos. Así lo desvelan los últimos datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud.

La gran mayoría de los contagios detectados corresponden al día 24, cuando entre los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaron 115 positivos (110 en Ibiza y cinco en Formentera). El día de Navidad la conselleria notificó, a través del visor covid, un total de 44 positivos, tres de ellos en Formentera. Debido a la acumulación de festivos, Salud no ha informado este sábado sobre los pacientes graves, que necesitan hospitalización. El día 24 eran un total de quince, dos menos que el día anterior. Sin embargo, el número de enfermos de covid ingresados en unidades de críticos era superior, seis personas. Se trata de la cifra más elevada de contagiados en UCI desde el pasado 23 de septiembre, es decir, hace tres meses.

El día de Nochebuena se contabilizaban en las Pitiusas un total de 1.386 contagios activos, un 7,85% más que el día anterior. No se alcanzaba un número tan elevado de positivos desde el 29 de agosto, cuando había uno más, según el histórico de datos de la pandemia. Es más que previsible que en estos momentos las Pitiusas superen ya los 1.400 contagios activos, dados los 44 nuevos contagios del día de Navidad y que no es habitual que en días festivos se den muchas altas. Dato, este último, que no se podrá confirmar hasta este domingo, cuando la conselleria balear de Salud vuelva a informar sobre hospitalizaciones y el número de casos leves o asintomáticos.

Los cerca de 160 nuevos casos detectados en estas dos últimas jornadas han supuesto un incremento de la incidencia del coronavirus. En la isla Ibiza el aumento en el número de contagios por cien mil habitantes a dos semanas es de prácticamente cien puntos. En apenas dos días ha pasado de 749,5 casos a 840,4 (un 12,1%). En el total de Balears, en cambio, la subida de este indicador ha sido más acusada, de un 13,7%, al pasar de 795,6 contagios a 904,4.

A pesar de esto, la incidencia a siete días pone de manifiesto que mientras Ibiza registra en estos momentos una tendencia al alza en el total de la Comunitat los contagios están comenzando a reducirse. Los contagios de los últimos siete días suponen, en Ibiza el 58,3% del total de los registrados en las últimas dos semanas, por lo que la afectación del virus, por el momento, seguirá aumentando en los próximos días.

La incidencia ha aumentado en estos últimos dos días en todos los municipios de la isla. En el caso de Vila, en más de cien casos, lo que hace que supere ya los mil contagios por cien mil habitantes a dos semanas. Vila no registraba una afectación tan elevada del covid desde el pasado 17 de agosto. Esto sitúa al municipio a las puertas de entrar en el top ten de los términos más afectados por la pandemia en estos momentos. Ocupa el puesto número doce cuando hace apenas unas semanas rondaba el número 30 y sus incidencias estaban por detrás de las de Santa Eulària. Ahora mismo, el único municipio en el que parece haberse estabilizado el virus es Sant Josep, donde el indicador a una semana es la mitad del registrado a dos.