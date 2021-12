Cómo hacerse un test de antígenos en Ibiza: una prueba sencilla que ofrece el resultado en 15 minutos

Las pruebas de antígenos que se venden en la farmacia son un método fácil, rápido y efectivo para detectar una infección activa. La prueba detecta la presencia de las proteínas del virus y, por tanto, resulta útil en el caso de que la infección esté activa. No es útil, en cambio, para detectar la presencia de anticuerpos o para saber si ya se ha superado la enfermedad. Estas pruebas no son consideradas un diagnóstico sino que, en caso de que el resultado sea positivo, hay que ponerse en contacto por los canales establecidos para realizarse una prueba PDIA (prueba de diagnóstico de infección activa).

El autotest no es complicado y lo puede realizar uno mismo en casa, siguiendo paso a paso las instrucciones pertinentes. En este caso, hay que introducir el hisopo -el palito- por la nariz a una profundidad de un par de centímetros -no es necesario llegar hasta el final del conducto nasal- y, en el interior, mover el hisopo en los dos orificios para impregnarlo bien con la mucosa nasal, entre 10 y 20 segundos. Posteriormente, se introduce el hisopo en el tubo para depositar ahí la muestra recogida, y se echa luego el líquido reactivo. Es aconsejable que ambas sustancias se mezclen bien. Después se depositan unas gotas del líquido resultante en el orificio marcado con la letra S del test. Hay que esperar el resultado entre 10 y 15 minutos. Si pasado este tiempo se visualiza una rayita de color rojizo donde está marcado con la letra C, el resultado ha sido negativo. Si aparecen dos rayas, donde la letra C y la letra T, el resultado es positivo.

Si se ha realizado el test de manera correcta, las líneas deben verse claramente y el resultado no debe dejar lugar a la duda.