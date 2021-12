Medio siglo vendiendo prensa en Ibiza

Llegó a Ibiza hace 50 años y lleva vendiendo periódicos desde hace 46. Ahora, con 60 años, Jesús Navarro Requena pasa el relevo a su hijo, Álex, de 29 años, que desde hace un par de meses se ha hecho con las riendas del Quijote II, uno de los kioscos de prensa con más solera de Sant Antoni.

Navarro llegó a esta isla en 1971, tras un viaje que para aquel chaval de 10 años supuso un cambio radical de aires: de Pinarejo (Cuenca), un pueblo manchego a medio camino entre Madrid y Valencia, rural, eminentemente agrícola y que en la actualidad apenas pasa de los 200 habitantes, a la ya entonces efervescente Ibiza, que vivía los inicios del boom turístico. Fue uno de tantos habitantes de ese pueblo que en vez de seguir migrando anualmente a Jaén para recoger la aceituna recaló en Sant Antoni con sus cuatro hermanos (Paquita, Estrella, Julián y Andrés, el de la lotería de la plaza de España) y sus progenitores. Virgilio, su padre, labrador en Pinarejo, acabó en la construcción; Antonia, su madre, en la hostelería. De aquella primera salida del pueblo, lo que más le impresionó fue el ‘Ciudad de Valencia’, un barco que le pareció gigantesco (en su pueblo no tenía nada con qué compararlo: sólo hay molinos de viento) y en el que desde Valencia (adonde llegó en el taxi de siete plazas de Antonio, un vecino) navegó hasta la isla: «Las maletas iban en cubierta, tapadas con una lona», recuerda.

Sant Antoni era tierra de promisión, de oportunidades. Apenas un par de años más tarde, Navarro cobraba 50 pesetas por repartir propaganda de una peluquería por el paseo marítimo. Aquel niño conquense, que procedía de un lugar de la Mancha donde cada peseta costaba un sufrimiento, alucinaba: diez duros por sólo hacer eso, «menudo chollo». «Pensé que aquí me haría rico».

Su primer contacto con el mundo de la prensa llegó en 1975. El periodista Nito Verdera le contrató en el Nito’s, un kiosco del puerto en el que se encargaba de «vigilar y reponer». Vigilar que los turistas no robaran ni los periódicos ni las gafas que vendían, que costaban un ojo de la cara: «Entonces eran de calidad, de marca. Las vendíamos a 10.000 pesetas». Y reponer tanto las antiparras, que se las compraban como churros, como las revistas, que guardaban en una furgoneta aparcada detrás del kiosco. Sólo ocho años más tarde (y hasta 1990), Navarro se hizo con ese puesto a cambio de un porcentaje para el propietario.

Eran tiempos en que sólo allí se vendían diariamente más de 1.500 periódicos, tanto Es Diari y españoles como, sobre todo, extranjeros: «Cada día llegaba una avioneta para traer La Repubblica, que aterrizaba entre las 14 y las 16 horas». Era una época en laque se ganaba mucho dinero, tanto que «con lo que se sacaba en una temporada te podías comprar un apartamento»

Mientras atendía ese negocio, Navarro decidió abrir otro en 1986, su primera librería Quijote, en la calle Estrella. ¿Por qué ese nombre? Porque es manchego. ¿No porque le guste esa novela? «Pues no, soy poco lector. La verdad es que nunca lo leí. Es una asignatura pendiente que espero corregir ahora en mi jubilación».

«De repente, con la pandemia empecé a tener muchos clientes, trabajaba el triple que antes. ¿Pero de dónde llegaba tanta gente?, me preguntaba, hasta que caí en que era debido al cierre de los ‘chinos’"

Navarro asegura que Ana Atencia, su esposa, ha sido fundamental en su vida. Melillense, vino a la isla para cuidar a los hijos de su cuñado, guardia civil. Con ella también abrió en 1995 el Quijote II, el actual, el triple de grande que el primero y situado en la calle Ramón y Cajal: «Mi madre me decía que estaba muy lejos del pueblo, que aquí no vendría nadie». Pero quizás por ser lugar de paso a las calas o por ese trato tan cercano que caracteriza a Navarro, nunca le fue mal, salvo, dice, en la crisis de principios de los 90, cuando el turismo cayó a plomo. En la actual crisis sanitaria asegura que notó algo insólito al principio: «De repente empecé a tener muchos clientes, trabajaba el triple que antes. ¿Pero de dónde llegaba tanta gente?, me preguntaba, hasta que caí en que era debido al cierre de los ‘chinos’. Tuve que aumentar los pedidos de juguetitos, de puzles, de acuarelas, de rotuladores...».

En cinco décadas, el negocio ha cambiado radicalmente. Qué tiempos aquellos en que vendía medio centenar de Interviú a la semana. Desde entonces han desaparecido Cambio 16, Tiempo... «Y con la pandemia, muchas revistas de cotilleos y porno. Sí, porno se vendía antes mucho, aunque sigo teniendo un par de clientes que son muy consumidores». Tampoco llega toda la prensa de antaño. Ya no recibe ni el ABC ni La Razón ni el Periódico de Cataluña ni el Sport, ni muchos de los extranjeros, como el alemán Die Welt, los británicos Daily Telegraph o Time. De Italia ya sólo le llegan revistas. De Holanda, ni eso.

Son otros tiempos. El kiosco es ahora punto de recepción de paquetes, y lo mismo puedes recargar allí un móvil que suscribirte a una plataforma de cine. A los libros de toda la vida se han sumado los Pokemon y los manga y cómics de superhéroes. Antes, la prensa suponía el 40% del negocio, mientras que ahora a duras pena debe pasar del 15%, según sus cálculos.

Cinco décadas dan para muchas batallitas, como la de abril de 1983, cuando fue testigo del secuestro de dos Cambio 16 (los números 593 y 594) porque en su portada titulaban, respectivamente, que Manuel Fraga protegía a un matón de la triple A y por informar del secuestro de sus revistas. Un sargento y un número se personaron en el kiosco y, por orden de la autoridad competente, apuntaron cuántas tenía a la venta y le notificaron que no debía venderlas: tenía que guardarlas y reenviarlas a Cambio 16. Navarro se quedó con dos ejemplares. Se arrepiente de no haber birlado otro Interviú que corrió la misma suerte. En aquellos años tenía clientes que le compraban el Ya, los ultras El Alcázar y Arriba e incluso el Mundo Obrero. Hasta prensa vasca.

"Al socialista Enrique Múgica le dije que era raro que no le hubieran hecho aún ministro... Y le nombraron titular de Justicia al cabo de dos meses», en 1988

En el Quijote II ha tenido como clientes a Fernando Guillén y a su hija, Cayetana; a Pilar Miró y su hijo Gonzalo, a Eugenia Martínez de Irujo y a su madre, Cayetana (que no se bajaba del coche); y al socialista Enrique Múgica: «Le dije que era raro que no le hubieran hecho aún ministro... Y le nombraron titular de Justicia al cabo de dos meses», en 1988.

Lleva dos meses sin abrir el negocio a las 8.30 horas, en el que en verano pasaba casi 12 horas al día. Dice que desde ahora quiere dedicarse a jugar al tenis (es fan de Federer y se inició viendo a Ivan Lendl), si el hombro derecho, recién operado, se lo permite. Pero también se le nota que echará de menos el contacto con la gente, ser «ese psicólogo» al que cuentan sus cuitas y a veces le regalan higos, que le encantan. Mejorar su passing shot, descansar, viajar y leer el Quijote por primera vez.