La variante ómicron ya circula al 25% por Baleares y en dos o tres días será la predominante

La temida variante ómicron ya está aquí. El jefe de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver, ha revelado que en estos momentos, hoy, ya es la culpable de uno de cada cuatro nuevos positivos, esto es, que ya es responsable del 25% de las nuevas infecciones. Pero han añadido que en dos o tres días, en plenas fiestas de Nochebuena o Navidad, ya será la predominante, ya estará detrás de más del 50% de los nuevos contagios.

"Hoy mismo ya circula al 25% frente al 8%-10% de la semana pasada. Y para esta Navidad, para dentro de dos o tres días, ya será la predominante, se espera que ya supere el 50% de los nuevos casos", ha señalado Oliver.

Sobre las causas de esta meteórica difusión, el microbiólogo ha apuntado a la elevada contagiosidad de la variante unido a que, al parecer, las diferentes vacunas contra la covid-19 no protegerían suficientemente para evitar una infección por esta nueva cepa. "Tiene una alta capacidad de trasmisión y la vacuna, la doble pauta, parece que no impide la infección. Eso implica que pese a que tenemos a más del 80% de la población vacunada, su capacidad de progresión es todavía muy alta", aclara.

Tercera dosis, menos contagiosidad

Preguntado sobre si al ampliar tu inmunización con la tercera dosis de recuerdo evitarás que desarrolles una enfermedad grave pese a que te contagies con la variante sudafricana, Oliver se ha mostrado convencido de ello y ha añadido que "también disminuirá, aunque no sé si anulará, su elevada transmisibilidad".

Sin las vacunas que llevan inoculándose a la población ya cerca de un año, ha estimado Oliver, "con la situación epidemiológica actual estaríamos confinados como en marzo de 2020. Las vacunas nos han permitido llevar un nivel de vida aceptable".

Sobre el momento en que esta variante sudafricana ha empezado a provocar contagios comunitarios en las Islas, Oliver estima que este tipo de transmisión local se estará dando desde "hace cuatro o cinco días como mucho, desde la semana pasada. Nosotros empezamos antes que nadie a mirar las PCR para ver si tenían la modificación que indicaba que la ómicron estaba detrás y con esta acción creo que retrasamos su expansión aquí al menos dos semanas", ha subrayado.

Séptima ola ómicron superpuesta a la sexta

"La ómicron va a provocar una ola superpuesta y todo apunta que estaremos peor la semana que viene. Si en la sexta ola la protagonista absoluta ha sido la variante delta, ahora podríamos hablar de una séptima ola ómicron superpuesta", estima Oliver.

Preguntado sobre qué aconseja hacer para evitar contagiarse con la variante más contagiosa hasta el momento, el microbiólogo recomienda "elegir muy bien la gente con la que nos vamos a reunir intentando reducir al máximo nuestras relaciones sociales". Un test de antígenos realizado horas antes del evento al que pensamos asistir no es cien por cien fiable tanto en el caso de que salga negativo como si sale positivo, advierte.

Aunque la decisión atañe a las altas instancias epidemiológicas del ministerio de Sanidad, Oliver es de la opinión que cuando ómicron circule predominantemente no tendrá sentido discriminar los aislamientos de las personas que son contactos estrechos de positivos por esa variante. "Es una decisión que compete al ministerio de Sanidad pero, tal y como están haciendo ya en Cataluña, creo que todos los contactos estrechos de positivos, estén vacunados o no, acabarán haciendo cuarentena. O no la harán. No sé qué se decidirá al final pero todo apunta a que deberá ponerse en cuarentena todo el mundo independientemente de su estado vacunal", ha estimado.

Hasta ahora, tal y como precisó ayer el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, el doctor Javier Arranz, todo contacto estrecho de un positivo por la variante ómicron, beta o gamma (las variantes brasileña y la originaria de Sudáfrica que Oliver matiza que en estos momentos ya no circulan por las islas) debe guardar cuarentena pese a estar doblemente vacunado y asintomático.

Inquirido el jefe del laboratorio de Microbiología de Son Espases sobre si con el actual y elevado número de contagios diarios Balears tenía la capacidad de determinar qué variante había provocado la infección en todas y cada una de las nuevas infecciones, ha sostenido que sí, que al menos su servicio y los otros laboratorios de los hospitales públicos de Balears que realizan diariamente PCR tenían la capacidad de detectar una alteración inequívoca en la prueba diagnóstica que señalaría sin atisbo de duda que la variante causante era la ómicron. No ha querido poner la mano en el fuego el microbiólogo jefe sobre si los laboratorios privados que también comunican positivos a Epidemiología tendrían esa capacidad.