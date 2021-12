Salud recomienda la tercera dosis a los mayores de 50 años en Ibiza, que ya pueden pedir cita

Al margen de lo que decidan mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus homólogos de las comunidades autónomas, el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, insistió ayer en la necesidad de «mejorar la vacunación», al tiempo que indicó que, vista la incidencia en los mayores de 70 años (179 casos cada 100.000 habitantes a 14 días), se constata que la tercera dosis de refuerzo es «muy buena para la inmunidad en personas de edad».

Por ello, Arranz recomendó que es «muy importante» que los mayores de 50 años se pongan ya la vacunación de refuerzo. Ayer se abrieron las citas a través del portal BitCita para la población de entre 50 y 59 años con pauta completa de Astrazeneca y, a partir de hoy a las 17 horas, lo pueden hacer el resto de personas de esta franja de edad. En Eivissa, las vacunas se inocularán en el Hospital Can Misses y los centros de salud de Sant Antoni y Santa Eulària.

Arranz destacó que, con la variante delta aún predominante, la tercera dosis «no sólo evita ingresos en la UCI sino que la incidencia de contagios es más baja». «También sabemos, por los datos obtenidos por investigadores de Sudáfrica, que esta dosis de refuerzo mejora la capacidad inmunitaria contra ómicron. Parece que las dos dosis se quedan cortas y entraremos en Navidad con la posibilidad de contagiarnos con ómicron», resaltó.

También recomendó a las personas que no se hayan vacunado que «se piensen muy seriamente» si «acudir a una reunión familiar, y más en un interior». «No se protege a sí misma ni tampoco a los otros», advirtió.

En cuanto al uso de la mascarilla, Arranz señaló que en los próximos encuentros familiares y de amigos se use la mascarilla FPP2, que tiene» más filtraje», en interiores. «Hay que subir el plus de seguridad», destacó, para insistir acto seguido en el uso también de la mascarilla en el exterior cuando no se pueda cumplir la distancia de seguridad.

Asimismo, Arranz destacó la importancia de «la ventilación» y reducir el número de personas lo máximo posible en las reuniones. Del mismo modo, apuntó que los test antígenos de farmacia son «una buena herramienta», pero que, aunque el resultado sea negativo no se pueden obviar, en ningún caso, las anteriores medidas apuntadas.