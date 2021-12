Lucía Ribas asume la presidencia en funciones de El Pi en Ibiza

Tras la anunciada salida del grupo del expresidente insular de El Pi en Ibiza Toni Roldán, la vicepresidenta de la ejecutiva balear y coordinadora de área en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Lucía Ribas, toma el mando provisionalmente del partido.

En la reunión de la ejecutiva balear de El Pi del pasado fin de semana, en Menorca, se decidió que Ribas asuma la presidencia en funciones hasta que el partido decida la nueva ejecutiva. Se baraja la posibilidad de que los mismos siete ibicencos que forman parte de la ejecutiva balear pasen a dirigir El Pi en Ibiza, aunque también podrían entrar otras personas del comité local de Sant Antoni, según explica Ribas.

Hay que tener en cuenta que el anuncio de la salida de Roldán supone la baja de unos 70 militantes y la disolución de los comités locales de Vila, Sant Josep y Santa Eulària. Así, El Pi vuelve a su configuración inicial en Ibiza, sólo con militantes de Sant Antoni.

Lucía Ribas no descarta ser la próxima presidenta del partido cuando se decida definitivamente la composición de la nueva ejecutiva, aunque lo condiciona a que «una amplia mayoría» lo respalde. «No tengo especial interés en ocupar ningún cargo. Estoy aquí para trabajar por este partido y no me importa hacerlo desde atrás. No es mi aspiración principal estar en primera línea», destaca Ribas.