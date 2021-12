Elena López, la primera teniente de alcalde de Ibiza y concejala de Urbanismo, Vías Públicas y Deportes, ha dado positivo en coronavirus, según ha indicado en Twitter.

M’acaben d’informar he donat positiu en Covid. Gràcies a la vacuna em trobo perfectament i romandré aïllada el temps indicat per les autoritats sanitàries. Extremem la precaució i vacunem-nos, és el millor regal de Nadal que podem fer a qui estimam. ❤ — Elena (@elelopez77) 21 de diciembre de 2021

"Me acaban de informar que he dado positivo en Covid. Gracias a la vacuna me encuentro perfectamente y permaneceré aislada en tiempo indicado por las autoridades sanitarias", ha comentado en Twitter la primera teniente de alcalde.

Además, López a través de su redes sociales ha animado a los ciudadanos a vacunarse y a extremar la precaución.

Con este contagio, son ya dos las concejalas del equipo de gobierno de la ciudad de Ibiza que han dado positivo en covid y que deben permanecer aisladas en sus domicilios. La primera fue Carmen Boned, también teniente de alcalde del Ayuntamiento, que anunció su contagio el domingo.