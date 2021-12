La Comunitat Autònoma de Balears se sitúa por encima de la media nacional en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas, con un indicador de 2.573,12 por 100.000 habitantes y con un total de 7.668 test de antígenos y 21.909 PCR.

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos registrados entre el 5 y el 15 de diciembre, situándose la media del país en 2.083,65 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes.

La comunidad de Madrid es la única, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que realiza más pruebas diagnósticas de tests de antígenos que PCR. En concreto, la comunidad de Madrid ha realizado durante este periodo de tiempo 60.796 test de antígenos frente a 55.094 PCR. Asimismo, en Ceuta se han realizado 2.942 test de antígenos frente a 563 PCR y, en Melilla, se han hecho 1.123 test de antígenos y 732 PCR. El resto de comunidades autónomas duplican y triplican el número de PCR sobre la cifra de antígenos.

El estudio ha sido realizado por el proveedor de servicios de diagnóstico médico en Europa SYNLAB, recogido por Europa Press. En él se han comparado las pruebas PCR y test rápidos de antígenos, destacando la baja sensibilidad de estos últimos cuando se utilizan para examinar a personas asintomáticas que son portadoras del virus y las que no se encuentran infectadas. El estudio médico, denominado ‘Safe at work’, se realizó sobre más de 20.000 personas que no refirieron ningún síntoma con el objetivo de detectar el covid. Los resultados segmentados confirmaron que casi el 40% de los casos que dieron positivo en la prueba con PCR podrían haberse pasado por alto al utilizar las pruebas rápidas de antígenos.