El portavoz del comité de enfermedades infecciosas, el doctor Javier Arranz, ha dado por descontado hoy que el número de contagios por covid-19 aumentará en las próximas semanas por lo que ha insistido en que la población mayor de 50 años se inmunice con la tercera dosis de recuerdo. En este sentido, ha avanzado que BitCita se abrirá mañana, martes, a partir de las cinco de la tarde, para todos los mayores de 50 años.

El previsible aumento de contagios vendrá de la mano, ha anticipado también el portavoz, de una mayor circulación de la variante ómicron que, ha destaco Arranz, estaría diseminándose por Balears "más lentamente que en otras CC AA". No obstante, al ser más trasmisible, provocará indefectiblemente un mayor número de contagios, ha concluido.

Por ello, aparte de la tercera dosis para los colectivos más vulnerables (todos los mayores de 50 años), el doctor Arranz ha subrayado que deben extremarse aún más las medidas de seguridad en esta época de más reuniones y contactos sociales.

Así ha recomendado la mascarilla del tipo FPP2 en todas las reuniones que tengan lugar en espacios interiores, que las personas que hayan decidido no vacunarse realicen un acto de responsabilidad y no acudan a reuniones familiares, que se mantenga la distancia física y que si esta no es posible por las aglomeraciones habituales de personas por estas fechas, se haga uso de la mascarilla incluso en espacios exteriores donde no es obligatoria. También ha desaconsejado las cenas de empresas multitudinarias y que las familiares reduzcan también el número de comensales y, ya por último, ha aconsejado a las familias que puedan permitírselos medidores de CO2 para ventilar las estancias cuando alcancen niveles peligrosos. "También aconsejaría favorecer los establecimientos que hacen las cosas bien, que piden el pasaporte covid y tienen medidores porque es más seguro ir a lugares más seguros", ha concluido.