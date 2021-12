Cada vez es más habitual que las mujeres que sufren un tumor de mama puedan realizarse una reconstrucción, ya sea inmediata o posterior a los tratamientos, en función de lo que sea más adecuado en cada situación. En cualquier caso, se trata de una decisión que requiere de apoyo emocional y, para facilitar este proceso, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC) pone al alcance de muchas mujeres el recurso ‘Voluntariado testimonial’. Se trata de personas voluntarias que anteriormente recibieron un diagnóstico de cáncer y que con su testimonio ayudan en estos momentos tan difíciles a quien inicia el proceso.

Es el caso de Rocío González, una mujer de 55 años que actualmente es voluntaria de APAAC. Le diagnosticaron cáncer de mama hace ahora casi cuatro años, en febrero de 2017.

- ¿Cómo se recibe una noticia así?

- No se me va a olvidar nunca ese día. El 7 de febrero es el cumpleaños de mi marido, Carlos, y ese día después de trabajar estaban mis hijas y él esperándome en casa para confirmarme el diagnóstico. Cuando me lo dijeron, se me cerró el estómago y no pude comer nada; estaba en shock y sentí un miedo que me paralizaba.

- Una vez se consigue asimilar, o por lo menos intentarlo, el diagnóstico, ¿cómo afronta que todo es nuevo para usted?

- El principio del proceso es duro, el no saber a qué te enfrentas y las miles de dudas que te planteas. Afortunadamente en esta etapa pronto comenzaron las primeras citas con la oncóloga y también con la psicóloga de APAAC, que fueron aclarando, una a una, mis inquietudes.

- ¿En qué se apoya una para afrontar una situación así?

- Es importante que la gente que te quiere te apoye para saber que no estás sola. En mi caso, me he sentido acompañada durante todo el proceso y he podido recibir toda la información que yo especialmente demandaba a los profesionales.

- Como voluntaria, ahora puede ayudar a muchas mujeres que se encuentren en la misma situación y que acaben de recibir el diagnóstico. ¿Qué les recomendaría?

- Siempre pedir ayuda psicológica. El camino que recorremos con esta enfermedad no debemos hacerlo solas. Lo positivo del proceso es que nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas que, en muchas ocasiones, son más de las que imaginamos.

- ¿Qué significó para usted la cirugía con reconstrucción inmediata?

- En mi caso, y desde el primer momento, quise optar a la reconstrucción inmediata. No pude estar en mejores manos, las de la doctora Tarongí, que ya en la primera entrevista que tuve con ella se adivinaba la pasión que pone en su trabajo y el resultado no pudo ser mejor. La cirugía con reconstrucción inmediata fue para mí la mejor decisión que tomé.

- ¿Cuánto tiempo tardó en recuperar la normalidad del día a día después de la cirugía?

- Después de la intervención y del posterior resultado de la prueba genómica MammaPrint, no necesité tratamientos de radioterapia y quimioterapia. La recuperación de la cirugía con reconstrucción dorsal ancho fue aproximadamente de seis o siete meses.

Rocío también le ha contado su caso a Marisa, diagnosticada de cáncer de mama en marzo de 2020, momento en el que le realizaron una mastectomía y recibió tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Ahora tiene que enfrentarse la reconstrucción del pecho, pero lo tiene mucho más claro que en marzo del año pasado tras haber compartido sus inquietudes con Rocío y con la psicooncóloga de APAAC, Beatriz Yusta. “Cuando te encuentras en el proceso de una enfermedad como esta se generan muchas dudas y temores. El poder hablar con otras mujeres que han pasado por ello y hoy en día están recuperadas ha sido un gran alivio para mí. Conocer a Rocío a través de Beatriz ha sido para mí una inyección de ánimo y estoy muy agradecida”.

Desde su experiencia, Marisa insiste en la importancia que tienen las asociaciones como APAAC que, junto con los voluntarios, realizan una labor importante y fundamental para que nadie se sienta solo en este proceso.