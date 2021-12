El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, calificó ayer como «una vergüenza» que, al igual que el año pasado, el equipo de Gobierno de PSOE y Unidas podemos vaya a acabar 2021 ganando dinero e incrementando el remanente. Según Marí, los datos de ejecución presupuestaria del Consistorio a 3 de diciembre demuestran que «si a falta de un mes el Ayuntamiento presenta un superávit de 22 millones de euros, quiere decir que seguramente se acabará el año con un superávit de, como mínimo, 15 millones, lo que es increíble».

Para el PP, será algo «lamentable» y demuestra que el alcalde Rafa Ruiz «no sabe ni gastar». «Ruiz es el principal perjuicio para la ciudad y sus vecinos. Si quiere seguir escondido y dejando la silla vacía, lo mejor que puede hacer es irse a su casa, pero antes debería aprobar la bajada de impuestos que se está proponiendo desde inicios de año y el plan de inversiones de la ciudad», manifestó.

«Es lamentable»

«En plena crisis, con comerciantes cerrando sus negocios, autónomos en cese de actividad y trabajadores en ERTE, Ruiz acaba el año con superávit e incrementando el remanente. Es lamentable y demuestra que el problema de años pasados no era [el ministro] Montoro, sino que era y es el propio Ruiz que, por no saber, no sabe ni gastar».

Marí Bosó destacó asimismo que «lo peor del presupuesto para 2022 son los recortes de Ruiz en bienestar social».

Ruiz es el principal perjuicio para la ciudad y sus vecinos José Vicente Marí Bosó - Portavoz del PP de Vila

«Recortes en políticas sociales, pero más gasto en personal de confianza con la designación de un director de Proyectos para suplir la incapacidad de Elena López», añadió.

En este sentido, aseguró que «lo de López es un caso digno de estudio» porque es una concejala de Urbanismo «incapaz» de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana.

Para Marí Bosó, «la política de grandes anuncios en inversiones de Ruiz es una farsa, una mentira. El trile de Ruiz con las inversiones es una vergüenza».

«¿Qué credibilidad tiene lo que ha pintado en el presupuesto 2022? ¿Qué credibilidad tiene que nos pinte 15 millones en inversiones en 2022 si en 2021 solo ha sido capaz de ejecutar unos míseros 4,5 millones de euros? Ninguna», sentenció el portavoz del PP.