‘The Maiden Gala’, una novela con sello ibicenco que da voz a las mujeres ‘millennials’

Laia Valldepérez Casanova (Buenos Aires, 1994) viaja hoy de Oslo a Ibiza para presentar a las 19 horas en el Club Diario su primera novela, ‘The Maiden Gala’, autopublicada en Amazon, bajo el pseudónimo de Laia Wanderlust. La joven de 26 años, que estudia en la capital noruega un máster en Desarrollo y Educación Internacional en el globo sur, está nerviosa y feliz ante la perspectiva de poder mostrar en la isla que le vio crecer el primer fruto de su recién estrenada carrera literaria. Le acompañará en el evento como presentadora una gran amiga, la periodista de Diario de Ibiza Leire Rodríguez.

‘The Maiden Gala’ es el retrato de una crisis existencial, la que vivió la propia autora al asomarse a la vida adulta y la que atraviesa la protagonista, una veinteañera deseosa de encontrarse a sí misma y de sentirse independiente. Todo comenzó hace cuatro años mientras Laia Valldepérez, estudiante entonces de Magisterio, escribía su trabajo de fin de grado: «Me di cuenta de que había seguido todos los pasos que dicta la sociedad y que realmente no sabía quién era ni lo que quería. Tuve ataques de pánico y no paraba llorar». Fue en ese momento cuando la autora decidió descargar toda su frustración sobre el papel «soltando» todo aquello que le molestaba de «ser joven en esta sociedad». De ahí salieron las dos primeras páginas de «un monólogo». Fueron el punto de partida de lo que al final ha acabado siendo una novela, que lanzó al mercado el pasado 22 de noviembre. La joven escritora ha invertido cuatro años en este proyecto, que ha tomado forma sobre todo en Ibiza, donde estuvo residiendo desde que estalló la pandemia hasta agosto de 2021.

Aparte de la crisis existencial, no hay muchos elementos en común entre Gala, la protagonista del libro, y su autora. «La novela no es autobiográfica, pero como toda primera obra hay algo en ella de mi manera de ser y de pensar», afirma Laia Wanderlust, que sí reconoce haberse inspirado mucho en las mujeres que tiene a su alrededor y en las vivencias que ha compartido con sus amigos. La autora ni conoce Nepal, país al que viaja Gala para encontrarse a sí misma, ni ha hecho labores de voluntariado, como la protagonista, que trata de abrir así «su mente y su corazón». «Para escribir esta novela y ponerme en la piel de la persona que ha vivido esto me he documentado mucho», explica.

A Wanderlust no le gusta poner etiquetas, pero si tuviera que encasillar ‘The Maiden Gala’ en un género escogería el de literatura romántica. El amor, sin duda, es el hilo conductor de esta historia, además de «la amistad y el crecimiento personal». Viajera incansable, Wanderlust también pretendía con este libro «dar voz» a las mujeres de su generación de diversos países y culturas.

La autora descarta la etiqueta de libro de autoayuda para su novela puesto que, dice, no contiene recetas para estar bien con uno mismo. «Lo que he intentado con esta obra es abordar de forma positiva la crisis existencial de una persona joven empatizando con aquellos que están pasando por esta situación. Quería que este libro fuera como una agradable nana», explica. Hablando de este libro-canción de cuna la autora hace mención al papel que juega la música en ‘The Maiden Gala’. Inspirándose en una de sus autoras favoritas, Paola Calasanz, conocida artísticamente como Dulcinea, Wanderlust ha creado una banda sonora que ayuda a sumergirse en la historia de Gala, con temas de Izal, Iseo, Ludovico Einaudi y muchos otros artistas. La escritora también tiene música para su booktrailer, ‘Triple Goddess’, tema que ha compuesto la cantante y productora ibicenca Valèria Watson Todd Cardona, más conocida como Veve Milah. La artista interpretará la canción esta tarde en la presentación del libro, que, de momento, solo se puede encontrar en Amazon y que a partir de enero estará disponible también en Hipérbole, en Vila.

Wanderlust se siente especialmente orgullosa de que ‘The Maiden Gala’ sea un proyecto «hecho por mujeres» y cita, además de a Veve Milah, a algunas otras, como «Clara, de Letropía, la correctora; Isabel Botello, la creadora del booktrailer; y Eli Martínez, la ilustradora de la portada».