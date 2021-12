Sant Josep tramitará el próximo año las ayudas al alquiler de 2021 y el PP lo tacha de «vergonzoso»

El Ayuntamiento de Sant Josep tramitará en 2022 las solicitudes de ayuda al alquiler de la vivienda correspondientes a este año. El plazo de 10 días para la presentación de solicitudes no se iniciará hasta que se publique el extracto de la convocatoria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y, según indicó ayer en el pleno la concejala responsable de Vivienda, Guadalupe Nauda, se hará «después de Navidad» para que no coincida con los días festivos.

Nauda admitió «el retraso» y que sacar ahora la convocatoria «no es lo óptimo». La edil de Unidas Podemos atribuyó la demora a «los problemas de personal», aunque agregó acto seguido que «no es una excusa, sino una realidad», al tiempo que explicó que e n agosto se empezó a trabajar en esta convocatoria, pero por «trabas administrativas» se ha retrasado hasta final de año.

De hecho, Nauda indicó que, como no hay personal municipal de Vivienda (no es una competencia propia), Nauda ha hecho el trabajo con la ayuda de «trabajadoras sociales en horas extras». «Lo importante es que se saque la convocatoria y que se ha incrementado la ayuda de un máximo de 900 a 2.500 euros», dijo.

El portavoz del PP, Javier Marí, criticó con dureza a la concejala de Vivienda en una moción de control presentada por su grupo para pedir explicaciones de esta demora. «Es un ejemplo más de la incapacidad de este equipo de gobierno para hacer lo mínimo. La concejala nos dice que el extracto de la convocatoria se publicará después de Navidad y se queda tan ancha. Debe pedir perdón por hacer las cosas mal», recalcó.

Marí recordó que se trata de una línea de ayudas para cubrir «una necesidad básica» de los ciudadanos, más aún «en este momento» con la crisis sanitaria. «Es una auténtica vergüenza que en todo el año no hayan sido capaces de sacar esta convocatoria», dijo.

El portavoz del PP fue más allá al cuestionar por qué el equipo de gobierno cuenta con «tantos cargos con dedicación exclusiva», cuando en una cuestión tan importante como esta «se han dormido». También dijo que el equipo de gobierno saca ahora la convocatoria después de que el PP advirtiera recientemente en el debate de presupuestos que la partida de 300.000 euros de este año para financiar esta ayuda (200.000 para familias y 100.000 para estudiantes que cursan sus estudios fuera de la isla y jóvenes de menos de 35 años), no se había utilizado.

Bronca en el pleno

Por otra parte, el último pleno del año, que acostumbra a ser de trámite, acabó con bronca a raíz de que el portavoz del PP advirtiera de que no había hallado nada sobre la tramitación de las ayudas covid de este año. El concejal de Hacienda, Vicent Roselló, echó en cara al PP su falta de dedicación, en concreto del concejal y conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, que «no asiste a ninguna comisión informativa y no trabaja». El portavoz del PP, Javier Marí, le respondió que hay dos ediles del PP por comisión y Roig no está asignado a ninguna. «Pues debería», le replicó Roselló, lo que encendió aún más los ánimos. «Es una vergüenza que nos diga cómo tenemos que organizarnos», dijo Marí.

Al final del pleno, Vicent Roig tomó la palabra para recordar que siempre se ha comportado con «lealtad» con el equipo de gobierno y que «el comentario del concejal Vicent Roselló estaba fuera de lugar». «Y me sabe mal», recalcó, para agregar: «Me tiene a su disposición como concejal, conseller y josepí», a lo que Roselló, que no respondió, se limitó a asentir con la cabeza. Por el covid, no hubo aperitivo ni brindis de Navidad.

Críticas de la izquierda y la derecha a la externalización de servicios

El equipo de gobierno aprobó ayer en el pleno, con la abstención de todos los grupos de la oposición, una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para consolidar algunas plazas con personal eventual, como dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, un arquitecto, un técnico de medio ambiente y un celador. Además, se cambian dos plazas de agentes de la Policía Local a oficiales y se crea una plaza de auxiliar administrativo. Para hacer estos cambios, se aprovechan jubilaciones de otros puestos y se eliminan las plazas de tres operarios de limpieza.

Los grupos de la oposición, tanto de la izquierda (Ara Ibiza) como del centro derecha, criticaron que la eliminación de estas tres plazas suponga «la externalización» del servicio de limpieza. «Tienen que decirlo claro. Es una incongruencia porque cuando ustedes no gobiernan se ponen detrás de la pancarta contra la externalización de servicios por una cuestión de ideología», resaltó el portavoz del PP, Javier Marí.

El concejal de Ara Ibiza, Josep Antoni Prats, incidió en el mismo asunto y recordó que sobre el debate de que «falta una derecha moderada, hace mucho que tenemos una: el PSOE». Recordó que, con la eliminación de una plaza de personal del cementerio, también «se ha privatizado este servicio». «Cada vez lo hace más este Ayuntamiento y es una opción legítima, pero creo que no debería hacerlo un gobierno progresista», dijo.

El concejal de Hacienda, Vicent Roselló, indicó que «privatizar no es externalizar», lo cual, remarcó, «depende mucho de cómo se haga la licitación del servicio»; es decir, las condiciones que debe cumplir la empresa que lo cubra.