Un 87,8 % de los 314 pacientes de entre 12 y 64 años que han ingresado en unidades de cuidados intensivos de Baleares por covid no estaban vacunados, según el último "Informe de Vigilancia Epidemiológica", con datos actualizados hasta el 16 de diciembre.

Además, un 7,6 % de los pacientes de menos de 65 años ingresados en UCI no había completado la vacunación.

Entre los mayores de 65 años que han ingresado en UCI por covid-19 desde que empezó la campaña de vacunación, el 27 de diciembre del año pasado, el 75,3 % no estaban vacunados.

En cuanto a los 426 fallecidos desde que empezó la vacunación, de cualquier edad, el 69,7 % no estaba vacunado. Entre los mayores de 65 años, el 68,5 % de fallecidos no estaba inmunizado; y en el caso de los fallecidos hasta 64 años, no se había vacunado un 79,1 %.

Entre el 1 y el 14 de diciembre se han detectado en Baleares 6.891 casos de covid-19, con una incidencia acumulada de 588,2, según el último informe de Epidemiología.

Desde que empezó la pandemia, se han diagnosticado 113.934 casos de covid-19 en Baleares, 96.438 de ellos con síntomas, el 84,6 %. Del total de casos, 917 proceden de otras comunidades y 1.261 se han importado de otros países.

Los sanitarios contagiados se elevan a 2.460.

Han fallecido 1.038 personas en Baleares hasta el 11 de diciembre, de las que 261 eran ancianos de residencias.