Los planes navideños copan prácticamente la agenda de este fin de semana en Ibiza y Formentera, las visitas de Papá Noel, los espectáculos navideños, los conciertos de villancicos, los belenes vivientes de Jesús y Sant Jordi o las películas familiares, como en el Festicinema de Santa Eulària, se repiten en todos los programas festivos, que se pueden consultar completos en las páginas web de los diferentes ayuntamientos.

Además habrá mucha música, entre la que destaca el concierto de la banda ibicenca Joven Dolores, que sigue con la gira 'Un segundo' el sábado en Sant Antoni.

Además, Can Bonet comienza sus fiestas patronales y lo hará a lo grande, con una fiesta Fun & Trucks durante toda la jornada del sábado, que terminará con una torrada de gerret y sobrasada.

Y en Jesús el sábado se celebrará la fiesta del solsticio de invierno, con mercadillos de segunda mano e intercambio, música y talleres, que dará paso el domingo a una nueva fiesta Fun & Trucks, también en la plaza de Jesús.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

Navidad:

Santa Eulària : 17 horas. Festicinema ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

: 17 horas. ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Ibiza : 17.30 horas: ‘Baby Navidad’ del Centro de Danza en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto.

: 17.30 horas: ‘Baby Navidad’ del en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto. Sant Antoni : 18 horas: ‘Lily y la Navidad’. Cuentacuentos a cargo de Sonrisas Mágicas. Biblioteca de Sant Antoni. Entrada libre. Reservas en biblioteca@santantoni.net.

: 18 horas: ‘Lily y la Navidad’. a cargo de Sonrisas Mágicas. Biblioteca de Sant Antoni. Entrada libre. Reservas en biblioteca@santantoni.net. Eivissa : 19 horas: ‘Nadal amb Passion Dance ’, en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto.

: 19 horas: ‘Nadal amb ’, en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto. Santa Eulària: 19 horas. Festicinema ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

Cine:

‘Chunking Express’. De Wong Kar-Wai (Hong Kong, 1994). ciclo 'Filmoteca de la Mola'. 19 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Hijos del sol’. De Majid Majidi (Irán, 2020). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

‘Titane’. De Julia Ducornau (Francia, 2021) VOSE Ciclo 'Zinètic'. 20.30 horas en Cine Regio de Sant Antoni.

Conferencias:

‘Arquitectura y ética. La divulgación mass media como método de revisión del papel del arquitecto/a’. A cargo de Núria Moliner, arquitecta y comunicadora, responsable de la serie documental ‘scala humana’ de TVE. 20 horas en la sede del Colegio de Arquitectos. Can Llaneres. Dalt Vila.

‘La censura al món del còmic, de Wonder Woman a Charlie Hebdo’. A cargo del escritor Lluís Ferrer Ferrer. Jueves 16 de diciembre a las 18 horas en la Biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

Navidad:

Santa Eulària : 17 horas. Festicinema ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

: 17 horas. ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Santa Eulària : 19 horas. Festicinema ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com

: 19 horas. ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com Sant Antoni : 16 horas: Festival de Navidad del Club Gimnàstica Rítmica Portmany en el polideportivo de Sa Pedrera.

: 16 horas: del Club Gimnàstica Rítmica Portmany en el polideportivo de Sa Pedrera. Sant Antoni : 19 horas. Concierto de Carly & The Cats en el Mercat de Nadal.

: 19 horas. de Carly & The Cats en el Mercat de Nadal. Sant Josep : 17 horas: Espectáculo ‘Les paraules màgiques de Nadal’, a cargo del Mago Albert. De 3 a 8 años. Inscripción en la biblioteca de Sant Josep.

: 17 horas: ‘Les paraules màgiques de Nadal’, a cargo del Mago Albert. De 3 a 8 años. Inscripción en la biblioteca de Sant Josep. Sant Jordi : 17.30 horas: Cuentacuentos con Encarna de las Heras en la biblioteca de Sant Jordi. Inscripción en bibliosantjordi@santjosep.org.

: 17.30 horas: con Encarna de las Heras en la biblioteca de Sant Jordi. Inscripción en bibliosantjordi@santjosep.org. Sant Josep: 20 horas: Fiesta de la UE Sant Josep en la carpa.

Fiestas de Can Bonet:

18 a 20 horas: Fiesta ‘Can Bonet Talent Show’. A beneficio de los alumnos de 4º de ESO. En la carpa.

Teatro:

‘Órfiles. Memòria d’un ventre buit’, a cargo de Las Moskitas Muertas. Ciclo ‘Sant Divendres’ de la Casa del Poble de la Mola. 19 horas.

Música:

Concierto de rap con Dj Magno, Nashira Sánchez, Namo de la Rose, Astrid Canales y Vinnie Dollar. 19 horas en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.

Un parell de Tres: Concierto de polifonías a las 20 horas en la iglesia de Sant Francesc, Formentera.

Libros:

‘Romper el hielo y conectar. Hacer amigos siendo adultos. Presentación del libro de Marian Buján. 19 horas en la librería Hipérbole de Vila.

‘El hipogeo escarlata’. Presentación de la novela de Raúl romero a cargo del autor y Agustín García. 20 horas en el centro cultural Cervantes de Sant Antoni. Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia:

‘Unas hierbas con… Iván Doménech’. Entrevista con el músico ibicenco a cargo de la periodista Montse Monsalve. 20 horas en Ebusus Sociedad Cultural de Vila. Reservas en sociedadebusus@gmail.com.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

Navidad:

Vila : Ajedrez ‘Festes de Nadal’, en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Esde las 11 horas taller de iniciación y campeonato. Inscripción de 10 a 11 horas. Y 11 a 13.30 horas Llamp Internacional Es Vermell en el restaurante Es Vermell DE . Inscripciones en amics.escacs.eivissa@gmail.com.

: ‘Festes de Nadal’, en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Esde las 11 horas taller de iniciación y campeonato. Inscripción de 10 a 11 horas. Y 11 a 13.30 horas Llamp Internacional Es Vermell en el restaurante Es Vermell DE . Inscripciones en amics.escacs.eivissa@gmail.com. Vila : 11 a 14 horas en Vara de Rey: Jornada de adopción responsable del Centre de Protecció Animal de sa Coma y espectáculo con Cachirulo.

: 11 a 14 horas en Vara de Rey: del Centre de Protecció Animal de sa Coma y espectáculo con Cachirulo. Vila : 12 horas: Cuentacuentos con David i Monma en la biblioteca de Can Ventosa.

: 12 horas: con David i Monma en la biblioteca de Can Ventosa. Vila : 17 horas: Copa de Nadal de natación en la piscina de Can Misses.

: 17 horas: Copa de Nadal de en la piscina de Can Misses. Santa Eulària : 12 horas. Festicinema ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

: 12 horas. ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Santa Eulària : 17 horas. Festicinema ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

: 17 horas. ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Santa Eulària : 19 horas. Festicinema ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

: 19 horas. ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Jesús : 17 horas: Representación del Belén viviente y villancicos en el salón parroquial de Jesús.

: 17 horas: Representación del y villancicos en el salón parroquial de Jesús. Jesús : 20 horas: concierto de flauta y violonchelo de Eivissa Consort en el Centro Cultural de Jesús.

: 20 horas: de flauta y violonchelo de Eivissa Consort en el Centro Cultural de Jesús. Sant Antoni : 12 a 14 horas: Festival solidari o ‘Por la sonrisa de un niño’, a cargo de la escuela de danza Are-T, en la carpa del paseo. Entrada: Un juguete nuevo.

: 12 a 14 horas: o ‘Por la sonrisa de un niño’, a cargo de la escuela de danza Are-T, en la carpa del paseo. Entrada: Un juguete nuevo. Sant Antoni : 17 horas. ‘Cova dels dracs’ . Edición de Navidad en el Espai Jove. Información en dracsdeivissa@gmail.com.

: 17 horas. . Edición de Navidad en el Espai Jove. Información en dracsdeivissa@gmail.com. Sant Antoni : 19 horas: Concierto de Daniela Hells en el Mercat de Nadal.

: 19 horas: de Daniela Hells en el Mercat de Nadal. Sant Jordi : 16.30 a 18.30 horas: Visita de Papá Noe l a la plaza de Sant Jordi.

: 16.30 a 18.30 horas: Visita de l a la plaza de Sant Jordi. Sant Josep : 18.30 horas: Teatro infanti l ‘Es geperut i ses fades’, a cargo del Grup de Teatre Es Cubells Junior. En la carpa.

: 18.30 horas: l ‘Es geperut i ses fades’, a cargo del Grup de Teatre Es Cubells Junior. En la carpa. Sant Jordi : 19 horas: Belén viviente en la iglesia de Sant Jordi.

: 19 horas: en la iglesia de Sant Jordi. Formentera : Desde las 17.30 horas: XII Festa de la asociación Reis Mags , con animación a cargo del Mago Albert. Cine municipal. Reservas vía Whatsapp 609344635.

: Desde las 17.30 horas: , con animación a cargo del Mago Albert. Cine municipal. Reservas vía Whatsapp 609344635. Formentera: 20 horas: Ball pagès con Es Xacoters y Es Pastorells en la Plaça de la Constitució.

Fiestas de Can Bonet:

12 a 18 horas: Fun & Trucks con food trucks y bebidas, actuaciones musicales. Además mercadillo de segunda mano y Navidad, pintacaras, talleres y castillos hinchables. Explanada junto a la carpa.

con food trucks y bebidas, actuaciones musicales. Además mercadillo de segunda mano y Navidad, pintacaras, talleres y castillos hinchables. Explanada junto a la carpa. 19.30 horas: Torrada de gerret y sobrasada y café caleta con música a cargo de Discover. Explanada junto a la carpa.

Música:

Banda Municipal de Sant Josep. 12 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Reservas en cultura.santjosep.org.

Vila a 45 Rpm: Fiesta con dj's pinchando con vinilos vintage. con Sr Cardona, Sergio Demiedo, Rocker Stomp y Javi Box. De 12 a 17 horas en la plaza de sa Graduada de Vila

Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel. 19 horas en Can Ventosa. Entrada 5 € a beneficio de Affares. Entradas de 17 a 20 horas de lunes a viernes en Can Ventosa. CANCELADO

Joven Dolores: Último concierto del año de la banda ibicenca. 20 horas en la carpa del Passeig de ses Fonts de Sant Antoni. Entrada libre.

Coro Encantades, 20 horas en la iglesia de Sant Jordi.

‘El Nadal de sempre’, a cargo de los coros de Sant Josep y Santa Eulària. 20 horas Iglesia de Sant Josep.

Contraband. Grupo de versiones. 20 horas en la carpa de Sant Josep.

Concierto de la banda catalana Ebri Night a las 23 horas en la carpa de sa Senieta, Formentera. Entrada libre hasta completar aforo.

Fiesta:

Fiesta del solsticio de invierno. Talleres, intercambio, cuentacuentos, juegos… Comida de paella y salsa de Nadal. Organiza Jesús en Transició. Plaza de Jesús, desde las 10 horas.

Libros:

'Isla de pinos'. Presentación de la novela basada en la historia de Ibiza, a caro del autor, Emily Kaufman y el editor Martin Davies. 18.30 horas en la Sala Ebusus de Vare de Rey, Ibiza.

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE

Navidad:

Vila : 19 horas: ‘ Davinia Van Praag Chritsmas Show ’. Carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto.

: 19 horas: ‘ ’. Carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto. Santa Eulària : 10 a 17 horas: Cuidinfants. Gincana Christmas Race organizada por Ibiza Blue Challenge. Información en www.santaeulariaculturaijoventut.com.

: 10 a 17 horas: Cuidinfants. organizada por Ibiza Blue Challenge. Información en www.santaeulariaculturaijoventut.com. Santa Eulària. 12 horas. Festicinema ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

12 horas. ‘Encanto’. Todos los públicos. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Santa Eulària: 17 horas. Festicinema ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com.

17 horas. ‘Clifford, el gran perro rojo’. Para todos los públicos. Entrada 4€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com. Santa Eulària: 19 horas. Festicinema ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com

19 horas. ‘Cuidado con lo que deseas’. Mayores de 7 años. Entrada 5€. Teatro España. Entradas en www.reservaentradas.com Santa Gertrudis : 11 horas: Visita de Papá Noel a Santa Gertrudis y música con la Xaranga Piticlí.

: 11 horas: Visita de Papá Noel a Santa Gertrudis y música con la Xaranga Piticlí. Jesús: Festival navideño Fun & Trucks con food trucks, talleres infantiles y visita de Papá Noel en la plaza de Jesús. De 12 a 19 horas. A las 13.30 música con la Xaranga Piticlí.

con food trucks, talleres infantiles y visita de Papá Noel en la plaza de Jesús. De 12 a 19 horas. A las 13.30 música con la Xaranga Piticlí. Jesús: 19.30 horas: Concierto de Navidad del coro Rociero en la iglesia de Santa Gertrudis.

19.30 horas: del coro Rociero en la iglesia de Santa Gertrudis. Sant Antoni : 8 a 20 horas. Torneo de Warhammer en el Espai Jove. Información en dracsdeivissa@gmail.com.

: 8 a 20 horas. en el Espai Jove. Información en dracsdeivissa@gmail.com. Sant Antoni: 9 a 10 horas: Papanoelada motera solidari a 2021. A cargo del Pitiús Team Motoclub Ibiza. Concentración motera abierta a cambio de regalos y recorrido por la isla. Encuentro en el Passeig de ses Fonts.

9 a 10 horas: a 2021. A cargo del Pitiús Team Motoclub Ibiza. Concentración motera abierta a cambio de regalos y recorrido por la isla. Encuentro en el Passeig de ses Fonts. Sant Antoni: 17 a 20 horas. Visita de Papá Noel a la caseta del paseo.

17 a 20 horas. a la caseta del paseo. Cala de Bou : 11 horas: Visita de Papá Noel al local de la asociación de vecinos de Cala de Bou.

: 11 horas: al local de la asociación de vecinos de Cala de Bou. Sant Jordi: 12 horas: Espectáculo de Papá Noel a cargo de Showsibiza.com en el colegio de Sant Jordi.

12 horas: a cargo de Showsibiza.com en el colegio de Sant Jordi. Sant Jordi: 16.30 a 18.30 horas: Visita de Papá Noel para recoger cartas en la plaza de Sant Jordi.

16.30 a 18.30 horas: para recoger cartas en la plaza de Sant Jordi. Sant Josep: 18 horas: Espectáculo de Papá Noel a cargo de Showsibiza.com en la carpa de Sant Josep.

18 horas: a cargo de Showsibiza.com en la carpa de Sant Josep. Formentera: 19 horas. Misa cantada por el Coro rociero Nuestra Señora de la Esperanza en la iglesia de Sant Francesc y después concierto de villancicos.

Fiestas de Can Bonet:

10 horas: Misa homenaje a la tercera edad en la parroquia y concierto de villancicos.

Misa homenaje a la tercera edad en la parroquia y concierto de villancicos. 11.30 horas: Ball pagès a cargo de la Colla Brisa de Portmany y desayuno con los mayores.

Ball pagès a cargo de la Colla Brisa de Portmany y desayuno con los mayores. 18.30 horas: Teatro ‘Miques, miquetes, micaretes i micaroies’, a cargo del Grup de Teatre Es Cubells.

Música:

Banda Ciutat d’Eivissa. 12 horas en Can Ventosa. Dirige Miguel Ángel Aguiló. Precio 5 € a beneficio de Apies. Entradas de 17 a 20 horas de lunes a viernes en Can Ventosa. CANCELADO

Concert de Nadal del Cor des Cubells y Petit Cor a las 12.45 horas en la iglesia des Cubells.

Concierto de Navidad del coro Rociero a las 19.30 horas en la iglesia de Santa Gertrudis.

Excursiones:

Ruta de senderismo a ses Salines y es Cavallet. Salida a las 9.30 horas desde Can Tixedó. Inscripciones en las piscinas municipales de es Viver y Can Misses.

Excursión con explicación histórica a es Rafal Trobat. Salida del Club de Campo a las 10 horas. Dificultad baja-mediana.

NAVIDAD

Ibiza

Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza Antoni Albert i Nieto. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 11 a 13.30 y de 16.30 a 21 h. 1 € por 30 minutos. Actividades infantiles sábados de 16.30 a 19.30 horas y domingos de 10.30 a 13.30 horas.

Feria de atracciones en Can Misses.

Mercado de Navidad en el paseo Vara de Rey. De 11 a 14 y de 17 a 22 horas.

Sant Antoni

Mercat de Nadal. De lunes a jueves de 17 a 22 horas y viernes a domingo de 11 a 4 horas en el Passeig de ses Fonts.

Sant Josep

Mercat de Nadal. Todos los días hasta el 23 de diciembre junto al Ayuntamiento. Actuaciones a las 12 horas: Sábado 18 Amalian Folk y domingo 19 Eivisurffers.

Formentera

Mercat de Nadal, cada día en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

EXPOSICIONES

Supermercat de l’Art. Obras de 16 artistas de Ibiza y Formentera a precios populares. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep, km 8,5 (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Inauguración: Miércoles 1 de diciembre de 12 a 14 horas. Hasta el 15 de febrero.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Inauguración: viernes 17 de diciembre a las 19 horas.

‘Sargantanes. El temps s’acaba’. Fotografías de Sebastián Candela en colaboración con el proyecto ‘SOS Sargantanes del IEE. Sala Ebusus, paseo de Vara de Rey de Eivissa. Hasta el 6 de enero.

‘Art per Nadal’. Muestra colectiva de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). Sala Can Portmany de Sant Rafel. Abierta de 14.30 a 17.30 horas. Hasta el 7 de enero.

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Inauguración, domingo 12 de diciembre de 11 a 14 horas. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Muestra colectiva de Navidad de Formentera. Exposición de pintura, fotografía, escultura, ilustraciones y dibujos. Inauguración, lunes 13 de diciembre a las 20 horas en la sala Ajuntament Vell. Horario: Martes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Hasta el 18 de enero.

‘La Segona República a Formentera’. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Martes a sábados de 10 a 13 horas. Jueves a sábados de 18 a 20 horas. Hasta el 15 de enero.

Oliver Merlin. 'No way of knowing', pinturas. Inauguración viernes 3 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 23 de diciembre.

'Geometrías Fragmentadas'. Pinturas de Carles Guasch y esculturas de Ángel Zabala. Del 11 de noviembre al próximo 10 de enero de 2022. De lunes a domingos, de 10 a 22 horas en el Club Náutico Ibiza.

'Pol.linitzadors'. Exposición colectiva comisariada por Antoni Torres Martorell en la sede de la UIB de Eivissa. Del 9 de noviembre al 10 de enero de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Del 26 de octubre hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería también de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo de Navidad. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h. Talleres de Navidad.