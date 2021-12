Vacunación infantil contra el covid en Ibiza: "Ha sido un pinchacito de nada y protege a los que te rodean y a ti"

Un total de 71 niños de entre nueve y once años han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este miércoles, a primera hora de la tarde, los equipos de vacunación comenzaron a administrar las vacunas en los centros de salud de Sant Antoni y de Formentera, los primeros en iniciar la campaña entre los menores de doce años.

Durante la primera tarde de la campaña han pasado por los puestos de vacunación un total de 51 niños en Sant Antoni y 20 en Formentera, detalla el Área de Salud de Ibiza y Formentera, que señala que la campaña de pinchazos contra el covid entre los más pequeños continuará la tarde del jueves, cuando se citará a niños en los centros de salud de Vila y Santa Eulària y también se pondrá en marcha el punto de vacunación del Hospital Can Misses.

En Sant Antoni, el personal quiso agradecer la «valentía» y el «compromiso» de los pequeños entregándoles, tras recibir la vacuna, unas simpáticas tarjetas en las que se podía leer: «¡Somos los primeros! Muchas gracias». Además, las propias enfermeras les dieron la cita para segunda dosis, que se les administrará pasadas ocho semanas, explica la responsable de enfermería del centro de salud de Sant Antoni, Elisa Sánchez, que detalla que en el caso de los niños se han espaciado las citas para poder dedicarles más tiempo y resolver sus dudas, si las tienen.

«Es un pinchacito de nada, no duele y protege a los que te rodean y a ti misma», afirma Uxue Naranjo, de nueve años, la primera menor de 12 años en vacunarse contra el covid en las Pitiusas. «Recomiendo a todos los niños que se vacunen», continúa la niña, cuyas palabras aplauden quienes se encuentran en ese momento en el centro de salud de Sant Antoni. «Va para política», se escucha.

A ella le siguen Carlos Pontiveros y Claudia Cardona, ambos de nueve años. «Ha sido fácil», comenta Carlos, alumno de Can Bonet, que explica que «la mayoría» de sus compañeros tienen previsto vacunarse en los próximos días. «Al principio estaba nerviosa, pero luego ha sido un pinchazo de nada. Ni lo he sentido», indica Claudia, que también pide a los niños y niñas de su edad que se vacunen contra el coronavirus. «Es importante», afirma.

Finalmente, no han sido 6.000 sino 7.200 las dosis de la vacuna infantil que la conselleria balear de Salud ha enviado a las Pitiusas, confirma el área sanitaria. Las familias pueden solicitar cita para vacunar a sus hijos de entre nueve y once años a través del servicio BitCita, donde podrán escoger el centro de salud que más les convenga entre los cuatro que, de momento, administran las dosis infantiles: Vila, Santa Eulària, Sant Antoni y Formentera. Todos en horario de tarde «para no interferir en la rutina escolar». Los niños tienen que acudir a la cita acompañados por el padre o la madre para que den el consentimiento a la inoculación, insisten desde la conselleria balear de Salud.

En este momento también está abierta la vacunación para los alrededor de 140 menores vulnerables por padecer enfermedades graves de entre cinco y once años. Sus familias no tendrán que solicitar cita ya que será la central covid la que contactará con sus familias para darles fecha y hora. Se les citará, detalla la directora de enfermería del Área de Salud, Noelia Azqueta, en sus centros de salud en horario de mañana. Se hará en grupos de diez para evitar desperdiciar ninguna dosis, ya que salen diez vacunas de cada vial que, una vez abierto tienen una estabilidad de doce horas.

En las Pitiusas hay 4.737 niños de entre nueve y once años: 4.438 en Ibiza y 299 en Formentera. En los próximos días se irá bajando «progresivamente» la edad de vacunación hasta llegar a los cinco años, indica Azqueta.