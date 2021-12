El tribunal de la XXVII edición de la ‘Setmana del Mar’ calificó ayer virtualmente un total de 39 trabajos emitidos por aulas de quinto de primaria de 28 colegios de toda Ibiza, lo que constituye un récord absoluto de participación, al superarse las 35 mascotas que se presentaron en los años 2015 y 2020. El jurado decidió otorgar la puntuación más alta a la mascota ‘Mercury’, una roja elaborada con material reciclado que destaca por su magnifico realismo, presentada por el grupo A del CEIP La Consolación.

En lugar de las diez aulas previstas para participar en la ‘Setmana del Mar’, la clasificación final del jurado, que ha incluido algunos grupos con pocos alumnos, ha permitido elevar a doce las aulas que podrán participar en la actividad. Por orden de puntuación, son las siguientes: La Consolación A, Venda d’Arabí B, S’Olivera B, Santa Gertrudis B, Can Cantó, Can Bonet, Can Misses A, Guillem de Montgrí, Balansat, Es Vedrà C, Buscastell y Sant Rafel.

Las doce aulas ganadoras, a las que asisten un total de 251 alumnos, disfrutarán su semana de actividad entre los meses de enero y abril y en todo momento se mantendrán los protocolos covid que haya establecidos. Los colegios tenían de plazo hasta el pasado viernes para entregar sus mascotas, que debían presentarse junto a un dossier digital con imágenes y/o vídeos que expliquen el desarrollo del trabajo y la importancia de su mascota dentro del ecosistema marino. Todo este material ha sido evaluado por los miembros del jurado.

Las 27 aulas que no han sido seleccionadas recibirán su compensación con la actividad ‘Un dia a la mar’, que dada la elevada participación ya se está barajando iniciar en paralelo a la ‘Setmana del Mar’.

Exposición de los trabajos

Los trabajos serán expuestos próximamente en el vestíbulo de la sede social del Club Nàutic Sant Antoni, para que los participantes y sus familias puedan disfrutarlos y hacer sus propias valoraciones.

La ‘Setmana del Mar’ es una actividad de educación medioambiental y de convivencia, destinada a alumnos de 10 y 11 años, de quinto de primaria. También incluye la celebración de unas jornadas especiales para alumnos con necesidades educativas especiales. Organiza el Club Nàutic Sant Antoni, con el patrocinio de la Conselleria de Esports i Juventut del Consell Insular de Ibiza, la Caixa d‘Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) y el Ayuntamiento de Sant Antoni, con la colaboración de la Conselleria de Mediambient i Educació del Govern Balear.