Los equilibrios parlamentarios tuvieron que medirse ayer al milímetro en el pleno en la Cámara. A los partidos del Pacto no les quedó otro remedio que echar mano del voto del diputado de Formentera, militante socialista pese a que está en una coalición, para rescatar el control de la Ley de Fondos Europeos que perdió en una comisión parlamentaria hace siete meses. En dicha comisión, se aceptó una enmienda del PP, apoyada por Més per Menorca, para que existiera una comisión en el Parlament que controle y supervise las inversiones que se realicen en fondos europeos, ya que en las comisiones sectoriales no acude el diputado de Formentera.

La mayoría de izquierdas tumbó ayer dicha comisión de control por un solo voto, el del diputado por Formentera, Antonio Sanz, ya que Més per Menorca volvió a apoyar la enmienda del PP. En cambio, sí consiguieron sumar a Més per Menorca para recuperar algunos artículos tumbados en la misma comisión del mes de mayo. Es el caso de la creación de la Oficina de Fondos Europeos, un ente público que ya está en funcionamiento y que, tal como criticaron tanto desde el PP como desde Ciudadanos, tiene el objetivo de crear plazas de altos funcionarios como jefes de servicio. Según Patricia Guasp (Cs), «se trata de fichar funcionarios afines al PSOE, como es el caso de la ex edil y ex directora general Yolanda Garví». Més per Menorca, según explicó su portavoz Josep Castells, aceptó recuperar estos artículos debido a que el Pacto ha accedido a que se cree una comisión extraparlamentaria para supervisar los proyectos de fondos europeos en la que también estarán representados los consells insulars. Para llegar a este último acuerdo fue necesario realizar un tenso receso del pleno que duró casi media hora y la sesión se retrasó de forma considerable respecto a la hora prevista. El objetivo del Pacto era, como mínimo, tener a toda la izquierda apoyando la norma que inició su tramitación como decreto y la concluirá como una ley. El conseller de Fons Europeos, Miquel Company, explicó durante su exposición que se trata de «impulsar de forma rápida y ágil los 4.600 millones de euros que llegan de Bruselas para reactivar la economía de Balears». El portavoz del PP, Toni Costa, habló de «boicot» para «eliminar el control parlamentario de los fondos europeos». Por su parte, Patricia Guasp (Cs) también se mostró contundente al asegurar que «asistimos a un atropello institucional y una falta de respeto a los ciudadanos». Josep Melià (El Pi) criticó la operación para ganar una votación que perdió en comisión y recriminó que la norma solo se refiere a los fondos europeos públicos, no los que puedan tramitar las empresas privadas.