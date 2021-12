Los taxis de Vila se rebelan contra la regulación de sus descansos

Los taxistas de Vila iniciaron ayer su calendario de protestas contra el Ayuntamiento, movilizando una caravana de más de 60 vehículos por las principales calles de la ciudad. Además, el sector convoca para hoy un parón de su actividad, aunque el Consistorio ha fijado unos servicios mínimos de quince coches en los turnos de mañana y de tarde, mientras que por la noche operarán seis.

El sector se rebela así contra el decreto municipal que les obligará a inmovilizar sus vehículos un día a la semana durante la temporada de verano. El concejal de Movilidad, Aitor Morrás, señala que esta medida es una garantía para que los conductores no se excedan en los horarios de conducción y recuerda que se había ofrecido otra vía, rechazada por el sector, que no implicaba tener que parar cada taxi una de cada siete jornadas.

Durante la concentración previa a la caravana, junto a la avenida 8 d’Agost, tanto los propietarios de licencias como los asalariados criticaban que van a salir perjudicados y aseguraron que se cumplía con los descansos semanales. «Acordamos con nuestros jefes cuándo nos va mejor librar, para hacer nuestras cosas o estar con la familia, mientras que ahora se nos impondrá el calendario desde el Ayuntamiento», lamentaba Pedro Sáez, taxista asalariado desde hace seis años.

Acuerdo entre jefe y empleado

Lolo Ruiz, que trabajó 16 años como asalariado, hasta obtener su propia licencia hace dos temporadas, incidía en que «siempre ha habido una flexibilidad y libertad que ahora se va a perder». «Se podía hacer coincidir la libranza con la de tu mujer o cambiarla para estar con los niños. Ahora no se podrá elegir», se resigna.

El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, detalló que esta medida supondrá que cada taxi esté inmovilizado un total de 24 días de los 180 que conforman la temporada estival. «Cuando más demanda hay y cuando más servicio deberíamos estar prestando», subrayó.

«Esto va a suponer que haya mucha menos facturación y menos taxis en la calle», advirtió el presidente de esta asociación, mayoritaria en el sector y que ha convocado las movilizaciones.

«La gente vive de esos seis meses de trabajo, no del invierno», abundó, «y la gran pregunta es qué pasará en verano, cuando hay mayor demanda».

Competencias

Cardell incidió en que los taxistas cumplen con los descansos, en función de los acuerdos entre los empleadores y los asalariados. Además, criticó que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia laboral, sino que «corresponde al Ministerio de Trabajo».

«No hay ninguna denuncia ni ninguna queja presentada por los asalariados», sentenció Cardell. Los taxistas seguirán hoy con sus protestas con una concentración frente a las oficinas municipales del Cetis y un parón en el servicio. Mañana y el viernes prevén movilizar otras caravanas por las calles de Vila, mientras que el jueves marcharán a pie desde el paseo de Vara de Rey hasta llegar a la sede del Ayuntamiento en Can Botino, en Dalt Vila.

Por otra parte, el representante de la Federación Empresarial Balear de Transportes en Ibiza, Joan Marí, informó de que ni su entidad ni otras asociaciones minoritarias secundan este parón, ya que abogan por abrir una ronda de reuniones para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Igualmente, Julián Povedano, presidente de El Arca, que cuenta con cinco afiliados, mostró su acuerdo con el Ayuntamiento para la puesta en marcha de un calendario.

Servicio público

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza recordó que los propios afectados tienen la posibilidad de que evitar la entrada en vigor del decreto. Morrás explicó que, en estos momentos, no se cuenta con ningún método para vigilar que los taxistas no exceden las horas de conducción estipuladas.

«Les ofrecimos un sistema de identificación del conductor que rechazaron» y que evitaría parar cada coche un día a la semana, una medida que Morrás defiende «para saber que no haya gente que conduzca durante 24 horas. No podemos saber si se dan estos casos o no ahora mismo».

«Lo que queremos es un sistema que nos permita asegurar que esos tiempos de conducción son razonables», apuntó el concejal. Además, advirtió de que el decreto municipal no supone «meterse en sus jornadas laborales, sino solo en los tiempos de conducción».

El concejal subrayó que «los taxistas deben entender que son un servicio público sujeto a la regulación de la Administración» y que, en su momento, el sector «también rechazaba la aplicación del taxímetro». Respecto al nuevo plan de licencias estacionales, que se prevé empezar a elaborar después de las vacaciones, Morrás todavía no se pronunció si implicará aumentar el número de estos vehículos de refuerzo.

En estos momentos, el municipio de Ibiza cuenta con 146 licencias fijas y el mismo número que se incorpora durante la temporada turística. De aplicarse el decreto municipal, «cada día habría 17 taxis menos dando servicio, dentro de los 800 que hay en toda la isla», aseguró Morrás.

El concejal también lamentó que, con la movilización llevada a cabo ayer por la mañana, «se han desatendido trayectos, porque el 40% de los taxis debería estar en servicio». «Uno de ellos era al Hospital Can Misses», aseguró.

Por su parte, el conseller de Transportes, Javi Torres, que bajó desde su despacho cuando la marcha llegó a la sede del Consell, manifestó que entiende que «la motivación del Ayuntamiento es mirar por un tema laboral y evitar jornadas excesivas, porque eso se traslada a la calidad del servicio». No obstante, precisó que «para eso ya existe la inspección laboral del Govern».