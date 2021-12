Un SOS por las lagartijas ibicencas en imágenes

Los colores vibrantes de las lagartijas ibicencas, los diseños barrocos de su piel, la elegancia de sus poses y sus escorzos están presentes en ‘Sargantanes. El temps s’acaba’, la exposición fotográfica que Sebastián Candela inaugura este miércoles, a las 19 horas en la sala de Ebusus, en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Pero, como su nombre indica, la muestra va más allá de mostrar la belleza de un animal que se ha convertido en símbolo de las Pitiusas. Es una nueva llamada a la protección de un reptil que se encuentra en peligro de desaparición por la invasión de serpientes que sufren las islas.«Es una llamada de auxilio -explica Candela- porque como no nos demos prisa pronto solo podremos ver a la lagartija ibicenca en un terrario. Entre todos tenemos que colaborar para defender uno de nuestros tesoros naturales».

Por ello, la exposición se inscribe en la campaña ‘SOS Sargantanes’, que impulsan asociaciones como el Institut d’estudis Eivisencs, el GEN, Amics de la Terra o Prou! Las 30 fotografías que se expondrán forman parte de un fondo de 300 que el fotógrafo ha donado al IEE para colaborar en esta campaña. Han sido impresas en gran tamaño y enmarcadas y el dinero de su venta se empleará en acciones para proteger a la sargantana.

En la muestra colaboran la herpetóloga Maria Antònia Cirer, que se ha convertido en los últimos años en punta de lanza de la defensa de estos reptiles, y el fotógrafo Rafa Domínguez, que se ha encargado de la selección y la preparación de las imágenes. «Rafa se llama a sí mismo ‘el podador’, porque la selección entre las 3.000 fotos de lagartijas que tengo, todas ellas del Parque Natural de ses Salines, ha sido muy dura», cuenta Candela.

El fotógrafo ha recorrido una y mil veces el parque en los últimos años, desde que obtuvo la jubilación parcial como redactor jefe de Deportes de Diario de Ibiza. Tras hacer un curso con Germán G. Lama regalado por sus compañeros, se dedicó de forma constante a su pasión por la fotografía.

«En lugar de ir a ver obras -dice con humor- me dediqué a recorrer el Parque Natural con la cámara y descubrí un universo maravilloso de animales y plantas -explica Candela-. Entre las miles de imágenes obtenidas hay un espacio especial para las lagartijas, a las que he fotografiado tras horas de espera y paciencia. He llegado a fotografiar hasta a 17 juntas tomando el sol».

La invasión de serpientes

En esos recorridos conoció y trabó amistad con Cirer, que le transmitió la necesidad de proteger a las sargantanes y con la que ya está preparando un libro conjunto. «Gracias a ella -dice el fotógrafo- decidí donar las fotos al Institut d’Estudis Eivissencs, para poner mi granito de arena para intentar salvar a esta especie. La invasión de las serpientes se está extendiendo por Ibiza y si llega al Parque Natural va a ser un desatre. Hay que actuar ya».

La muestra estará abierta hasta el 6 de enero en Ebusus y cada día estarán Candela, Cirer o algún voluntario para explicar a particulares, familias o colegios la campaña ‘SOS Sargantanes’. Después viajará a otros lugares como Santa Eulària o el Museo Arqueológico de Ibiza y se pretende que llegue también a Palma. Un camino necesario para salvaguardar a uno de los símbolos de estas islas.