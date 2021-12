Cada vez más los productos de toda la vida están tomando de nuevo el protagonismo en cuanto a tareas del hogar y limpieza se refiere. En nuestra sección de Decoración, donde recopilamos este tipo de artículos, ya te hablamos del Jabón Beltrán y del Volvone y ahora te hablaremos de otro que seguro que te resultará conocido: el percarbonato de sodio.

Se trata de una sustancia química que no tiene color ni olor, es soluble en agua y que se ha convertido en uno de los productos fundamentales para quitar las manchas de la ropa más eficaces. Se puede usar directamente en la lavadora pero no debe confundirse con el bicarbonato de sodio. Esta especie de polvo blanco destaca porque no daña los tejidos.

Mercadona, y más concretamente su marca Bosque Verde, tiene este potente blanqueador que, además de no tener efectos nocivos para el medio ambiente, es realmente económico. Un paquete de 750 gramos cuesta menos de dos euros.

Cómo usar el percarbonato de sodio

Su uso es muy sencillo ya que únicamente hay que añadirlo al cajetín del detergente para potenciar su efectividad. Escoge la ropa que quieras para poner la colada, vierte el detergente y el suavizante y, a continuación, incorpora una cucharada sopera de percarbonato. Debes escoger un programa en tu lavadora de entre 30 y 40 grados.

Si quieres usarlo en una colada blanca puedes usar más cantidad de producto para conseguir un efecto totalmente blanqueador. Con unas tres cucharadas para una lavadora llena será suficiente. Hemos encontrado que lo recomiendan mucho para lavar almohadas, sobre todo las blancas ya que arrasa con las típicas manchas amarillentas que dejamos con el paso del tiempo al dormir.

Dentro de sus múltiples funciones también está la de acabar con las manchas más difíciles como chocolate, café, vino tinto o sangre. Para este tipo de situaciones te recomendamos que mezcles el polvo con agua caliente hasta obtener una masa. A continuación frota con un cepillo, déjalo actuar y mételo en la lavadora. ¡Ojo! por que si lo usas con ropa de color podría dañar el tejido, así que lo mejor es que no lo intentes.