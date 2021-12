El Consell de Ibiza proyecta una inversión de 50 millones con el remanente y las ayudas europeas

El Consell de Ibiza proyecta dedicar el año que viene una cuantía aproximada de 50 millones de euros a inversiones, aunque en el presupuesto ordinario de la institución se ha previsto inicialmente un monto de 16,8 millones, casi el triple que este año. Esta diferencia se debe a que este año la mayor parte de este capítulo, sobre todo las obras en carreteras, se previó financiar a través del remanente (partidas acumuladas de otros años no ejecutadas). De cara a 2022 no sólo se incluyen las actuaciones previstas en la red varia en el capítulo de inversiones del presupuesto, sino que a lo largo del año se prevé aumentar la financiación y los proyectos con remanente acumulado, además de los fondos de ayuda europea Next Generation.

También hay que tener en cuenta que hay proyectos, como el de la renovación del asfalto y la iluminación de la carretera que une Eivissa con Sant Josep, con un presupuesto de seis millones de euros, que se han adjudicado este año, pero se ejecutarán y abonarán en 2022, por lo que la partida de este ejercicio pasa al siguiente. Así, la relación de inversiones previstas por el Consell en 2022 superan los 16,8 millones contemplados en el presupuesto ordinario. El presidente del Consell, Vicent Marí, del PP, presentó ayer junto al vicepresidente segundo, Javier Torres, de Ciudadanos, y el conseller de Economía, Salvador Losa, las cuentas de 2022, que, con un total de 112 millones de euros, suponen un incremento del 9,8% (casi 10 millones más) con respecto a este ejercicio. El incremento de la financiación autónoma en aplicación de la ley de consells explica en parte la subida general del presupuesto, además del aumento del 17% (1,1 millones) en ingresos en tasas, sobre todo en la recaudación de sanciones turísticas y de intrusismo. El coste de los servicios que presta el Consell no varía. Asimismo, el Consell incorpora 16 millones más de ingresos procedentes del convenio estatal de carreteras, ya ejecutado, después de que hace unos días el Gobierno central haya reconocido esta deuda. «Somos el único Consell Insular que ha ejecutado el convenio al cien por cien», recalcó Losa en la rueda de prensa. En todo caso, el presidente aseguró que, con el remanente y las ayudas europeas el presupuesto final se puede cerrar con una inyección adicional de «más de 50 millones». «Este presupuesto contribuirá a salir de la crisis», destacó Vicent Marí, a lo que el vicepresidente segundo, Javier Torres, añadió: «El año que viene será clave y el Consell estará del lado de la gente que lo necesite». Paradójicamente, el Consell de Menorca, con una población de algo más de 50.000 habitantes menos que la de Eivissa, prevé gestionar un presupuesto de 118 millones de euros, seis millones más que el de Eivissa. Récord en Bienestar Social La partida mayor del presupuesto del Consell de Eivissa, con un total de 31,1 millones, se destina a Bienestar Social, «la cifra más alta de la historia del Consell», según destacó el presidente. La partida de subvenciones y ayudas aumenta un 15,6%, mientras que la global que se destinará a las personas más desfavorecidas y afectadas por la crisis ascenderá a casi cinco millones. Tal y como ya se había adelantado, el Consell asumirá por segundo año el sobrecoste del vertedero de Ca na Putxa tras la puesta en marcha de la planta de triaje, con una partida de 4,4 millones de euros. En todo caso, este dinero no figura en el presupuesto ordinario de la institución porque, a diferencia de lo que se ha hecho en este ejercicio, este coste se afrontará a través del remanente. Marí lo justificó en el hecho de que este pago se efectúa «a finales del año», por lo que no es necesario comprometer ahora una cuantía que se liquida más tarde. También se ha habilitado una partida para comenzar el centro de baja exigencia de es Gorg, el definitivo, que podrá ser ampliada también con remanente.