Tres palabras describen el programa de Fiestas de la Sagrada Familia de 2021 organizadas por la Asociación de Vecinos de Can Bonet y el Ayuntamiento de Sant Antoni: dar la campanada. Y nunca mejor dicho, porque la noche del 31 de diciembre, como novedad en Can Bonet, habrá fiesta de Fin de Año. Can Bonet dará la bienvenida por primera vez al año nuevo con uvas, cotillón y música hasta bien entrada la madrugada. El barrio empezará el 2022 tomando las uvas al son de las campanas de la parroquia de la Sagrada Familia, que imitará, con sus cuartos incluidos, las del mítico reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

Tras más de un año sin fiestas y apenas actividad, Can Bonet vuelve con más energía que nunca, y ésta se ha trasladado al programa de fiestas, repleto de nuevas incorporaciones, con actividades para todas las edades y con las que se desea poner al barrio en el mapa fiestero de la isla. ‘Fun & trucks’ Entre los platos fuertes del programa están, junto a las campanadas de año nuevo, las actividades organizadas para este sábado 18 de diciembre, una jornada completa que se iniciará a las 12 horas del mediodía con ‘Fun & trucks’. Varios food trucks con distintos tipos de comida se instalarán en la explanada situada frente a la carpa, acompañados por la música de Albert Oliva a mediodía y del dj Rick Jazzbo. Además, durante todo el día habrá castillos hinchables, pintacaras y talleres para los más pequeños, mientras los padres disfrutan de la música, la comida o dando una vuelta por los mercadillos que se instalarán, uno de la asociación artesanal Portmany y otro de productos navideños y de segunda mano. Para culminar el día de fiesta, ese mismo día 18, a partir de las 19.30 horas, tendrá lugar la torrada popular de gerret y sobrasada, con café caleta para quitar el frío y animada con la música del grupo de versiones Discover. La semana se cierra el 19 de diciembre con una jornada dedicada a la tercera edad del pueblo, con una misa en su honor, un concierto de villancicos, ball pagès y un desayuno organizado para los mayores en la carpa. En la jornada de tarde, a partir de las 18.30 horas, es el momento de reír un rato con la obra del Grup de Teatre des Cubells ‘Miques, miquetes, micarates i micaroies’. Pero las fiestas siguen la semana de Navidad. El 21 de diciembre habrá una fiesta infantil con la animación de Piruleto, que además contará con la visita de Papá Noel. El día 22 de diciembre, otra de las novedades que se incorpora este año: la primera ruta y concurso Tapea-T Can Bonet, en el que participan cuatro establecimientos del barrio y que en su primer día contará con música en vivo itinerante, que animará la ruta. Esta ruta se repetirá los dos siguientes miércoles, 29 y 5 de enero, dentro del mismo programa de fiestas. El día de la fiesta de la Sagrada Familia se celebra por primera vez el 26 de diciembre, coincidiendo con el calendario litúrgico, es decir, el primer domingo después de Navidad. Esa jornada tendrá lugar la misa en honor a la patrona, seguida de procesión, ball pagès y degustación de bunyols y vi pagès. Entre Navidad y Fin de Año, además de la ruta de tapas, también se organizan actividades para los jóvenes con un Lasercombat en la carpa el día 28 de diciembre. Después de la fiesta del día 31 para despedir el año y dar la bienvenida al 2022, el programa de fiestas sigue con la visita del paje real el día 4 de enero para recoger las cartas de los niños. Será desde las 18 horas en la parroquia de la Sagrada Familia. Cabalgata de Reyes Y sus majestades de Oriente, después de una intensa noche de trabajo, volverán el día 6 de enero, a partir de las 11 horas, cuando tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos, que visitarán por segunda vez el pueblo y recorrerán la vía principal hasta llegar a la parroquia de la Sagrada Familia, donde harán entrega de regalos a los más pequeños. El broche final al programa de fiestas lo pondrá la fiesta ‘Yo fui a EGB, ¿y tú’?, el día 7 de enero a partir de las 21.30 horas en la carpa, una fiesta especial con la que se rememorará la magia de aquellos años para los que fueron a EGB, o una oportunidad los que no conocieron esa etapa educativa de oír la música que marcó a una generación y que invita a bailar, se tenga la edad que se tenga. Otra novedad con la que se cierra el programa, el domingo 9 de enero a partir de las 11 horas, será la exposición de vehículos de carreras a cargo de Motor Club Pitiús, jornada amenizada con música, en la que se podrá pasear entre los coches y tomar algo.