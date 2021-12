El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y la concejala de Bienestar Social, Carmen Boned, junto con la primera teniente de alcalde, Elena López, han inaugurado esta mañana el nuevo edificio del Servicio de Acogida Municipal (SAM). Ruiz ha explicado que "este centro es funcional, accesible, moderno, confortable y está pensado para cubrir las necesidades a los y las usuarias del Servicio. Son instalaciones que están pensadas en la dignidad de las personas que permanecen allí. Ofrecemos segundas oportunidades, un espacio de acogida temporal a partir del cual las personas trabajan para conseguir autonomía total”.

Durante el acto se ha agradecido el trabajo realizado, especialmente al personal de bienestar social, servicios técnicos, trabajadoras y trabajadores del Servicio y al equipo de gobierno del anterior mandato y del actual, para conseguir que este servicio sea hoy una realidad.

El alcalde también ha añadido que “Ibiza hace años que necesita un impulso de infraestructuras sociales. La pandemia no ha hecho más que evidenciar una necesidad de hace tiempo de una forma más acentuada. No queremos que Eivissa sea tierra de expulsión. Es imprescindible que se regule el precio del alquiler, que se garanticen los derechos de las trabajadoras y trabajadores y sueldos dignos que permitan acceder a la vivienda. Es imprescindible que los ingresos de familias sean durante todo el año y no sólo en temporada alta y es una obligación como autoridades, que mientras lo logremos, nadie quede en la calle. Este centro, lleno de luz, simboliza y refleja lo que debe ser este espacio la luz y esperanza de sus usuarios para poder reanudar su vida o volver a empezarla”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Carmen Boned, ha destacado que este edificio mejora la funcionalidad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras así como el de los usuarios, que disponen ahora de un nuevo edificio adaptado a sus necesidades.

Boned ha dicho que “lo que queremos es dar oportunidades a las personas que lo necesitan, nuevas vidas y acompañar en este proceso a quien lo necesite. Es un recurso que da servicio a personas que tienen un perfil de media y alta exigencia. Son personas que, por diferentes motivos, han perdido su vivienda y para evitar que esta situación sea más grave y hunda más a se le ofrece este recurso para estabilizar su situación ya partir de ese momento ir recuperando su vida, el trabajo o la salud. Creo sinceramente que, con ayuda de todos y todas, podemos conseguir un futuro más justo”.

Los servicios de la nueva sede

El edificio del nuevo Servicio de Acogida Municipal, está ubicado en la calle Abad y LaSierra, esquina con calle Vicent Serra, y cuenta con 1.979 m² de superficie. Es un edificio que consta de planta baja y tres plantas de altura.

A diferencia del anterior centro, dispone de una infraestructura en vertical lo que permite organizar las estancias por servicios.

En la planta baja hay ahora un sitio de recibimiento y servicios comunitarios, la lavandería con lavadora y secadora industrial, consigna con un equipamiento de estanterías modulares, lavabos y la recepción donde poder dar una atención personalizada. En este espacio, el funcionamiento es de forma diurna y la atención individualizada.

La primera planta dispone del centro de día, comedor, una cocina y comedor para 34 comensales, donde podrán impartir talleres y desde donde se trabaja en las competencias de organización, una sala de televisión y el espacio para los monitores , además de un patio. En la segunda planta y la tercera se encuentran los dormitorios. En total 8 habitaciones, que dan servicio a 15 usuarios. De éstos, 7 dormitorios son dobles y uno para personas con diversidad funcional.

Todo el edificio está conectado con ascensor, que mejora la accesibilidad, que en el anterior edificio no tenían los usuarios, una escalera de emergencia y otra escalera de uso habitual. A lo largo de cada planta se han habilitado armarios para guardar las toallas y la ropa de cama para realizar los cambios. Y cada habitación está equipada con camas individuales, armarios, mesita y una cesta.

El SAM es gestionado por la empresa especializada Estudi 6 y el contrato de atención incluye la gestión de las 15 plazas de usuarios y las 25 plazas que el Ayuntamiento de Eivissa dispone en diferentes pisos tutelados.

A partir de hoy y durante toda la semana tendrá lugar una jornada de puertas abiertas para que esta instalación municipal sea visitada por vecinos y comerciantes, entidades del tercer sector, como Cáritas o Cruz Roja y responsables de los departamentos de bienestar social de los diferentes municipios de la isla.