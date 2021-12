Caravana de taxis contra el decreto del Ayuntamiento de Ibiza que obliga a parar cada vehículo un día a la semana

Una caravana de más de 60 taxis han recorrido esta mañana las principales calles de la ciudad de Ibiza, en protesta por el decreto del Ayuntamiento que les obliga a parar sus vehículos un día a la semana durante la temporada de verano. Por su parte, el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, ha señalado que esta medida tiene como objetivo que, "por motivos de seguridad", los conductores no se excedan en los horarios de conducción y que el Ayuntamiento propuso un sistema de identificación que rechazaron desde el sector y que no implica el parón de un día.

Durante la concentración previa a la caravana, tanto los propietarios de licencias como los asalariados han criticado que van a salir perjudicados y que cumplen con los descansos semanales. “Hasta ahora acordamos con nuestros jefes cuándo nos va mejor librar, para hacer nuestras cosas o estar con la familia, mientras que ahora se nos impondrá el calendario”, lamenta Pedro Sáez, taxista asalariado desde hace seis años.

El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, apunta que esta medida supondrá que cada vehículo esté parado 24 días de los 180 que conforman la temporada estival. “Cuando más demanda hay y cuando más servicio deberíamos estar prestando”, subraya.

“Esto va a suponer que haya mucha menos facturación y taxis en la calle”, advierte el presidente de esta asociación mayoritaria, que es la ha convocado las movilizaciones. Cardell incide en que los taxistas cumplen con los descansos, en función de los acuerdos entre los empleadores y los asalariados. El presidente de la asociación subraya que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia laboral, sino que “corresponde al Ministerio de Trabajo”. Además, “no se ha presentado ninguna denuncia” de ningún conductor por no cumplir con sus descansos.

Los taxistas continuarán mañana con sus movilizaciones, con una concentración frente a las oficinas municipales del Cetis y un parón en el servicio. Según ha adelantado Cardell, los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento fijan que haya una quincena de vehículos durante los turnos de mañana y de tardo y seis durante la noche.

Por otra parte, el representante de la Federación Empresarial Balear de Transportes en Ibiza, Joan Marí, ha señalado que ni su entidad ni otras asociaciones minoritarias secundan este parón, ya que abogan por abrir una ronda de reuniones para llegar a un acuerdo con el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, antes de recurrir a las movilizaciones.

Servicio público

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han recordado que los propios afectados tienen en sus manos evitar que el dectreto se ponga en marcha. Morrás indica que, en estos momentos, no se cuenta con ninguna garantía de que los taxistas no exceden las horas de conducción estipuladas. "Les ofrecimos un sistema de identificación del conductor que rechazaron" y que evitaría parar cada coche un día a la semana, una medida que Morrás defiende "para saber que no hay gente que conduzca durante 24 horas". "No nos metemos en sus jornadas laborales, sino solo en los tiempos de conducción para asegurarnos de que están descansados", abunda.

El concejal ha subrayado que "los taxistas deben entender que son un servicio público" sujeto a la regulación de la Administración y que, en su momento, el sector "también rechazaba la aplicación del taxímetro". Respecto al nuevo plan de licencias estacionales, que se prevé empezar a elaborar después de las vacaciones, Morrás todavía no se pronuncia si implicará aumentar el número de estos vehículos de refuerzo.

En estos momentos, el municipio de Ibiza cuenta con 146 licencias fijas y el mismo número que se incorpora durante la temporada turística. De aplicarse el decreto municipal, cada día habría 17 taxis menos dando servicio, "dentro de los 800 que hay en toda la isla", apunta Morrás. El concejal también ha lamentado que, con la movilización llevada a cabo esta mañana, "se han desatendido trayectos porque deberían haber estado presentes los taxis, ya que el 40% de ellos debería estar en servicio".