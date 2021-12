Punta Arabí: «Los okupas ven que tienen la batalla perdida y empiezan a desmoralizarse»

El responsable de la empresa de seguridad Hispaval, Aitor Ferrer, indicó ayer que «en estos momentos quedan menos de 60 personas. «Ven que tienen la batalla perdida y ya se están desmoralizando», añadió. Hispaval es una de las tres empresas que participan en el control de acceso dirigido por Desokupa desde esta semana para forzar la marcha de los okupas.

Además de la entrada al recinto, que es la misma del Mercadillo Hippy en verano, los miembros del dispositivo se han desplegado para vigilar otros puntos de entrada y salida. Es el caso del aparcamiento junto al Camping la Playa, a través del que se puede saltar al Club Punta Arabí.

Este parking está vallado, «pero le han roto varias veces el candado y la puerta», explicó Ferrer. «Por esto, hemos acordado con él proteger ese camino, así se evita destrozos y nosotros controlamos el acceso [al Club Punta Arabí]».

El portavoz de los vecinos que viven en casas particulares dentro de este complejo, Nacho Sánchez, destacó ayer que la situación dentro de las instalaciones ha ido recuperando la tranquilidad con el despliegue para restringir el acceso. «Sigue habiendo bastantes okupas por aquí, pero ya no hay el descontrol de antes», señaló. Respecto al grupo que sigue instalado en los apartamentos turísticos, el responsable de Hispaval aseguró que «a muchos de ellos se les ve completamente colocados a las dos de la madrugada». «Se aprovechan de un lugar que les sale gratis, lo han saqueado y lo han destrozado», lamentó

La empresa que ha arrendado el Club Punta Arabí, Mij Hotels, también ha presentado a los juzgados la solicitud para el desalojo urgente del complejo, aún pendiente de respuesta.

Esta cadena menorquina es la nueva arrendataria del Club Punta Arabí y los otros dos establecimientos que gestionaba Azuline en el núcleo turístico de es Canar, el Atlantic y el Coral Beach. Mij Hotels también es responsable desde el pasado verano del Paraíso Beach que, al igual que todos los anteriores, son propiedad de la empresaria Paquita Sánchez.

Los sindicatos CCOO y UGT tienen previsto reunirse esta semana con Mij Hotels para cerrar la subrogación de toda la plantilla que estaba contratada por Azuline en Ibiza, un total de 250 trabajadores. La secretaria general de CCOO, Consuelo López, mostró ayer su satisfacción porque, finalmente, «se ha podido reconducir la situación y garantizar los puestos de trabajo».

Tras conocerse que Azuline dejaba de gestionar esos hoteles, los afectados emprendieron una serie de movilizaciones en noviembre, por temor a que se perdieran puestos de trabajo con los nuevos arrendatarios.

Marta Maicas mantiene sus críticas al control de acceso privado

La portavoz de Unidas Podemos en Santa Eulària, Marta Maicas, precisó ayer que mantiene sus críticas a la empresa que dirige el control de acceso al Club Punta Arabí, Desokupa, porque «hay dudas de su legalidad» y estár ejerciendo "funciones de las fuerzas del orden", según incidió. Esta portavoz también critica a la empresa arrendataria del Club Arabí, Mij Hotels, por ordenar el despliegue de este dispositivo dos días antes de pedir el desalojo urgente como medida cautelar a los juzgados.

Maicas inquirió al equipo de gobierno del PP sobre la entrada en funcionamiento de este control de acceso en el pleno celebrado viernes. Tras su intervención, el portavoz de los propietarios del complejo, Daniel Sánchez, repasó»el calvario» que están sufriendo con los okupas y preguntó a Maicas si había ido a informarse personalmente a Punta Arabí. Esta admitió que no había acudido in situ para conocer la situación de esos afectados y les pidió disculpas por ello, pero ayer subrayó que no se retractaba de haber presentado las preguntas sobre Desokupa, como se publicó en este diario.