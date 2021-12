Acopio de mercancías en Ibiza por temor a la huelga de transporte de este mes

«Mi preocupación es máxima porque veo que la gente no es consciente. Estamos acostumbrados a pedir una cosa y tenerla al día siguiente aquí, pero a partir del 20 esto no va a ser así». Lo dice el presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef, José Raya, de cara al paro convocado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para los días 20, 21 y 22 de diciembre.

En una segunda reunión mantenida este jueves, representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han presentado un documento de propuestas que, a pesar de los avances, está «lejos» de lo que exige la patronal en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los conductores y al establecimiento de un «pulmón económico inmediato» para profesionales y empresas. Desde el Gobierno mantienen su voluntad por alcanzar una solución acordada en los próximos días.

El presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef está al frente también de la empresa Punkytrans, con 43 trabajadores, especializada en traslados de carga desde Valencia y Barcelona a Ibiza y a Palma. «De normal vienen en esta época un centenar de camiones al día entre las tres navieras que operan en Ibiza, y podrían ser más al estar en vísperas de Navidad. Nosotros, que cargamos en la península para venir aquí, si no hay nada que cargar, no vamos a trabajar», subraya. Es más, no están obligados a cumplir con unos servicios mínimos, añade, ni siquiera para cubrir la demanda de productos perecederos.

Raya dice que, por el momento, no se ha notado un incremento de mercancía para aprovisionar, pero sostiene que la llegada de camiones aumentará hasta un 20% a partir de la semana que viene porque «la gente va a hacer acopio». Y aquí pueden pasar dos cosas, puntualiza: «Que el 18 se desconvoque el paro y te coja con todo lleno o que te pase al revés y lo tengas todo vacío; mal asunto». En este sentido, señala que no hay problema de espacio en las navieras porque los buques están viajando a un máximo del 60% de ocupación.

Encuesta a los asociados

De momento, la Pimeef ha remitido una encuesta a los 45 asociados del sector en Ibiza para conocer su postura y así saber cuántos autónomos y pequeñas empresas se sumarán al paro, que podría incluso ser indefinido. Desde el sindicato Comisiones Obreras de Balears dicen que en la pitiusa mayor operan más de medio millar de camiones, contando también los que llegan a la isla solo para descargar.

Un frenazo a la actividad que se produce en fechas clave, justo de cara a Navidad, y que, según explica Raya, va a traer consecuencias porque el sector está al límite. «Si ya de por sí el mes de diciembre es malo en cuanto a facturación entre el puente y las fiestas navideñas, imagínate parar ahora. Este mes no se va a facturar nada, pero los gastos son exactamente los mismos: renting, personal, luz, alquiler…». Aunque el escenario se vivirá desde diferentes prismas. «Los que están aquí podrán trabajar, el problema está en las empresas que venimos de fuera porque va a haber piquetes y no vamos a poder pasar a los mercados, tampoco a los puertos, y así es imposible mantener la actividad».

CCOO: «Tenemos que conseguir unas condiciones dignas para los trabajadores»

Comisiones Obreras en Balears, a diferencia de regiones como Murcia, no se suma al cierre patronal del transporte, pero pide estar presente en la Mesa de Diálogo que se celebre. Según explica el coordinador del sector de Carreteras del sindicato en las Islas, Chema Martín, tiene que ser un encuentro tripartito. «Respetamos la convocatoria que hace la patronal y hay que subsanar las diferencias. Nos podemos plantear, en un futuro, hacer movilizaciones dentro del escenario que se dé, pero lo último que se quiere es perjudicar a la ciudadanía porque somos un sector esencial».

Martín reitera que las condiciones de los trabajadores no son halagüeñas. «Las contrataciones se hacen a bajo coste y eso deriva en una precarización de los trabajadores. Tenemos que conseguir unas condiciones dignas».