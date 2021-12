Un Belén jerezano en Portmany

«Las caras de ilusión de los niños», responde el pesebrista Jesús González Casado cuando se le pregunta por lo que más le gusta del Belén municipal de Sant Antoni, inaugurado ayer y que estará abierto hasta el 6 de enero por primera vez en un local del carrer Ample cedido por sus propietarios, junto a la iglesia. Unas caras en las que se reconoce, porque son las mismas que ponía él de niño, en el taller de un belenista de su barrio, el jerezano de San Mateo, entre bodegas y tablaos flamencos. «En Jerez hay una gran tradición de belenes y cuando tenía trece o catorce años me quedaba absorto contemplando el trabajo de un vecino belenista en su taller, al principio solo mirando y, cuando me dejaba, echándole una mano, que esto es muy delicado», dice.

En 2005 se mudó a Sant Antoni y en 2010 surgió la posibilidad de hacer el Belén municipal, así que el de 2021 es el undécimo consecutivo que elabora con mimo, mariposas en el estómago y quitándose horas de sueño cuando termina su trabajo como funcionario.

«Un mes de trabajo»

«Un Belén así lleva un mes de trabajo», dice mientras le da los últimos toques a la enorme creación que este año tiene como novedades piezas en movimiento y la candela y el humo en un hogar, en el que parece que un guiso se cuece ante los espectadores. «Cada año intento meter alguna aportación nueva», asegura. Sobre todo en el paisaje, en el que las arquitecturas blancas y cúbicas le dan un toque ibicenco: «Eso no puede faltar, porque hay que retratar un paisaje idílico y Ibiza es única», afirma.

El Belén de este año cuenta con treinta piezas fabricadas por el belenista jerezano Joaquín Pérez, un artesano que tiene figuras en nacimientos de toda España e Italia. Los personajes principales, de entre 16 y 18 centímetros, están elaborados en barro cocido, recreándose en los detalles. Los del fondo, de escala más reducida, son de marmolina. El paisaje y las edificaciones están hechos de porespán y escayola recubierta.

González Casado dice que hace todo por afición y «por mantener una tradición preciosa que no se debe perder». «En los últimos años se ha promovido mucho el ambiente navideño en Sant Antoni, cada vez hay más cosas y más actividades y creo que es algo muy positivo -afirma-. Si en algo he contribuido en estos años con el montaje del Belén, para afianzar estas celebraciones, me puedo dar por satisfecho».

Su recompensa por todo el esfuerzo empleado y las horas dándole vueltas al diseño es poder volver a disfrutar de esas caras de ilusión y de la amistad de muchas familias que van a visitar el Belén año tras año.