El Pi de Ibiza se desvincula de cualquier intento de dividir al partido

El presidente de El Pi-Proposta per les illes en Ibiza, Antoni Roldán, aseguró ayer que nada tiene que ver con la crisis de su partido ni con una eventual escisión en el seno de esta formación insularista. «Desde Ibiza no estamos haciendo nada, soy el presidente aquí y no tenemos interferencias de ningún tipo ni nadie nos molesta», aseguró.

En cambio, admitió que desde Ibiza «no hay relación ni comunicación con Joan Torres», concejal en el Ayuntamiento de Sant Antoni y vocal de la directiva balear de este partido. En esta línea, matizó que «no tengo nada en contra de Joan Torres ni tengo por qué llevarme mal con él, pero no hay comunicación», insistió. Respecto a la posibilidad de que se produzca una escisión en el seno del partido, la circunscribió al ámbito de la dirección balear y especialmente al Consell de Mallorca. El problema surge, explicó, «a raíz de que la dirección ha querido tomar decisiones sin contar con los dos consellers de Mallorca, que supuestamente son personas afines a nosotros», dijo en referencia a su candidatura, Aire Fresc, que perdió el congreso celebrado en septiembre. Roldán aseguró: «No tengo ni idea de lo que está ocurriendo en Mallorca porque no nos están diciendo nada». Y admitió que no está en el grupo de Tolo Gili, presidente de El Pi balear tras ganar el congreso. El presidente de El Pi en Ibiza insistió que desde entonces no se ha producido ningún acercamiento: «El grupo que yo representaba [Aire Fresc] no ha tenido contacto con ellos, no tenemos comunicación entre nosotros. Ninguna, cero». Sobre si ese distanciamiento se va a mantener de forma indefinida, Roldán contestó: «Vamos a esperar a que pasen las Navidades y que todo esto se enfríe un poco. Pasadas estas fechas no tendré inconveniente en hablar con Joan Torres y limar asperezas».