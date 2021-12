Los turistas españoles gastaron este año un 11% más que en 2019 en Ibiza

El sector turístico salvó este año (y el 2020) los muebles gracias, sobre todo, al viajero procedente de España. Las estadísticas avalan su excelente comportamiento, muy por encima de lo previsible, además de que ninguna otra nacionalidad fue tan constante desde que empezó la temporada ni consiguió una cifras tan espectaculares.

Por ejemplo, los españoles no sólo doblaron su gasto turístico respecto a 2020 (cuando sólo fue de 186 millones de euros), sino que incluso mejoraron los dígitos de 2019, antes de que estallara la crisis sanitaria y la pandemia hundiera las cuentas del sector. Hasta octubre (prácticamente fin de temporada), su gasto ascendió a 398,4 millones de euros, 213 millones de euros más que en el pasado ejercicio y 39 millones más (+11%) que en 2019.

Es el único mercado cuyo desembolso fue superior al del último año ‘normal’. De junio a octubre, mes a mes, los resultados fueron notablemente mejores que los de hace dos, cosa que no sucedió con el resto de nacionalidades, si bien algunas superaron sus particulares registros de 2019 al final de esta temporada.

Ese mayor gasto de los españoles es fruto de factores como el incremento de las pernoctaciones, que ascendieron a 4,1 millones de enero a octubre, casi un 12% más que en 2019, un resultado muy positivo si se tiene en cuenta que las estancias totales en estas islas cayeron un 37,6% respecto al periodo precovid: de las 19,3 millones de hace dos años se ha pasado este a 12 millones, 7,2 millones menos, si bien son 8,3 millones más que las contabilizadas en plena pandemia.

Otro de los factores que favorecieron la subida del gasto hispano es la estancia media, que creció significativamente: si en 2019 fue de 6,3 días (6,2 en 2020), este llegó a las 6,7 jornadas en el caso de los turistas venidos de España. Incluso fue superior a la estancia media de todos los viajeros que visitaron las Pitiusas (6,5 días), algo poco habitual.

Y nuestros compatriotas no sólo veranearon más tiempo en las Pitiusas, sino que además se gastaron más dinero durante esos días. De media, apoquinaron por persona durante sus vacaciones casi 644 euros, un 4,5% más que en 2019, y casi un 7% más que en 2020. Eso sí, no ha sido la única nacionalidad que gastó más durante su permanencia en estas islas. Los pocos británicos que nos visitaron (su gasto total fue de 298 millones de euros, 550 millones menos que hace dos temporadas) nunca fueron tan desprendidos: 1.114 euros de media este año, récord histórico y 78 euros más que en 2019. Los alemanes (1.039 euros) no lo fueron tanto, pero al menos superaron en casi tres euros la cifra de 2019.

El gasto turístico de este año ha sido de 1.775,3 millones de euros, muy lejos, a una distancia de 1.384 millones de euros, un 43,8% menos

No obstante, la sustancial mejora del mercado español no fue suficiente para recuperar las cifras de 2019. El gasto turístico de este año ha sido de 1.775,3 millones de euros, muy lejos (a una distancia de 1.384 millones de euros, un 43,8% menos) del registro de 2019, cuando se alcanzó el techo del gasto en las Pitiusas: 3.159 millones de euros.

La media del gasto por persona (durante sus vacaciones) fue de 962 euros, 150 euros más que en 2020 pero 67 menos (-6,5%) que hace dos. También cayó la media del gasto por día, que fue de 147 euros, 14 más que la pasada temporada, pero 16 euros menos que hace dos.

Es muy llamativo el dato del gasto según el alojamiento escogido. En el caso de los hoteles (los que abrieron, pues al menos una cuarta parte permanecieron cerrados), la media por persona y día fue de 195 euros, siete euros más que en 2019, fruto del incremento de sus precios. Aun así, el gasto total en esos establecimientos fue de 1.081 millones, la mitad que en 2019, cuando se superaron los 2.191 millones de euros.