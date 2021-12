El concierto de Juan Perro, que cierra la programación del festival Cañas'n'Roll de Sant Josep, este sábado en el auditorio des caló de s'Oli, es la principal cita de este fin de semana en Eivissa, que se completará con conciertos en diferentes locales de Sant Josep del viernes al domingo.

Otra actividad importante será el festival solidario 'Ibiza con La Palma', que tendrá un buen número de actuaciones y espectáculos en dos sesiones distintas, de mañana y tarde, el domingo en Can Ventosa, a beneficio de los damnificados por la erupción del volcán en La Palma.

También habrá teatro, con la clausura de la temporada teatral Pedro Cañestro el viernews en el auditorio de Cas Serres, a cargo de la compañía La Experimental, con la obra 'Llarg dinar de Nadal'. También se cierra el ciclo por el 25N en Sant Josep con el espectáculo 'No solo duelen los golpes' de Pamela Palenciano, y 'Ancestras', de Carmen salazar Campoy, el sábado en Can Jeroni y el domingo en es Caló de s'Oli.

Y para los más pequeños, el teatro y el circo se darán la mano en el Festiteatre de Santa Eulària durante todo el fin de semana.

Además continúa la programación de Navidad en los diferentes municipios.

MÚSICA

Juan Perro. Programación del X Aniversario de Cañas’n’Roll. Sábado 11 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entradas a 10€ a beneficio de Aspanob. Venta en el auditorio jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábado de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30, domingo de 11 a 13.30 h.

Concierto de flauta y piano. A cargo de Úrsula Pomar y Jota Hidalgo. Domingo 12 de diciembre a las 20.30 horas en el cine municipal de Formentera. / €, menores de 25 años 5€. Entradas en www.entradesformentera.cat.

TEATRO

‘Llarg dinar de Nadal’. A cargo del Grup de Teatre La Experimental. Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. Viernes 10 de diciembre a las 20.30 horas en el auditorio de Cas Serres. Venta anticipada 8 € en www.eivissacultural.es. 12 € en taquilla una hora antes.

‘No solo duelen los golpes’. Con Pamela Palenciano. Coloquio posterior. Ciclo por el 25N. Sábado 11 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Reserva de entradas en cultura.santjosep.org.

‘Ancestras’. Obra de autoficción de Mireia (Carmen Salazar Campoy). Con Eli Zapata, Fátima Cué y Esperanza García-Maroto. Ciclo por el 25N. Domingo 12 de diciembre a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Reserva de entradas en cultura.santjosep.org.

SOLIDARIDAD

Festival Solidario Ibiza con La Palma:

11 a 13 horas. Sesión matinal. Actuaciones de Mimi y Didi, Piruleto, Mago Alexis, Paco Araque, Joaquín Garli y Rafa Martínez. Presenta: Mago Albert. Donativo 5 €

19 a 21 horas. Sesión de tarde. Actuaciones de Colla de Sa Bodega, Capricorn Estudio, Joan Murenu, Javier Vargas, Iván Doménech, Chris y Elsa Martos, Nat y Cris, Laura Moreno y Rebobinando. Presenta: José Boto. Donativo 10 €.

Domingo 12 de diciembre en Can Ventosa. Venta de entradas en culturaentradesonline.eivissa.4tic.com.

FESTITEATRE EN SANTA EULÀRIA

Viernes 10 de diciembre

18 horas. Festiteatre ‘Cometadiravió’, con Centimets Teatre. A partir de 5 años. Entrada 4€ en www.santaeulariadesriu.com y 6 € en taquilla. Teatro España.

Sábado 11 de diciembre

16.30 a 18.30 horas: Taller de iniciación a las acrobacias con Vaivén Circo. Palacio de Congresos. Información en www.santaeulariadesriu.com.

Taller de iniciación a las acrobacias con Vaivén Circo. Palacio de Congresos. Información en www.santaeulariadesriu.com. 18 horas. Festiteatre ‘Bergamotto show’, con Bergamotto Company. Todos los públicos. Entrada 10€ en www.santaeulariadesriu.com y 12 € en taquilla. Teatro España.

Domingo 12 de diciembre

18 horas. Festiteatre ‘Esencial’, con Vaivén Circo. Todos los públicos. Entrada 10€ en www.santaeulariadesriu.com y 12 € en taquilla. Palacio de Congresos.

INFANTIL

‘A l’abric dels contes’. Cuentacuentos a cargo de Maritza Tejecuentos. Viernes 10 de diciembre a las 18 horas en la biblioteca de ses Figueretes. Inscripciones en activitats.avsesfigueretes@gmail.com.

FESTES DE FORADA

Domingo 12 de diciembre

10 horas: Trofeo Can Tixedó – Cros Buscastell. Inscripciones e n clubsaraval@gmail.com.

Trofeo Can Tixedó – Cros Buscastell. Inscripciones e clubsaraval@gmail.com. 11 horas: Caminata por es Broll de Buscastell. Salida del Centro Social.

MERCADILLO DE WALDORF IBIZA

Mercado de Navidad con comida, bebida, talleres, libros, música en vivo, teatro, rifa ecológica, charla pedagógica. Sábado 11 de diciembre en Waldorf Ibiza, camino des Fornàs, Sant Rafel (detrás de los bomberos).

CINE

‘Sólo nos queda bailar’. De Levan Akin (Suecia, 2019). Ciclo ‘Anem al cine’. Jueves 9 de diciembre a las 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

‘The United states Vs Billie Holiday’. Documental de Lee Danils (EEUU, 2021) Ciclo Cañas’n’Roll. Viernes 10 de diciembre a las 20 horas en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

ARTE

Supermercat de l’Art. Obras de 16 artistas de Eivissa y Formentera a precios populares. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep, km 8,5 (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Inauguración: Miércoles 1 de diciembre de 12 a 14 horas. Hasta el 15 de febrero.

LIBROS

‘Cultivar y cultivarse: Jardinosofía, verdolatría y aprendívoros’. Presentación del libro 'Aprendívoros', de Santiago Beruete. Sábado 11 de diciembre a las 12 horas en el Museo d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE).

CONFERENCIAS

‘Comunicándonos bien para educar mejor’. A cargo de Javier Cebreiros, comunicador. Ciclo ‘Xerrades per a famílies i docents’. Jueves 9 de diciembre a las 19 horas en el auditorio de Can Ventosa.

‘Al·legories i mites platònics i les seves reminiscències orientals’. A cargo de Francesc Casadesús Bordoy, profesor de Filosofía Griega de la UIB. XXVI Curs de Pensament i Cultura Clàssia. Viernes 10 de diciembre a las 19 horas en el auditorio de Can Ventosa.

EXPOSICIONES

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Inauguración, domingo 12 de diciembre de 11 a 14 horas. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Muestra colectiva de Navidad de Formentera. Exposición de pintura, fotografía, escultura, ilustraciones y dibujos. Inauguración, lunes 13 de diciembre a las 20 horas en la sala Ajuntament Vell. Horario: Martes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Hasta el 18 de enero.

‘La Segona República a Formentera’. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Martes a sábados de 10 a 13 horas. Jueves a sábados de 18 a 20 horas. Hasta el 15 de enero.

Oliver Merlin. 'No way of knowing', pinturas. Inauguración viernes 3 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 23 de diciembre.

‘Olis de Paco Riera. Equilibri i proporció’ . Exposición del artista ibicenco Paco Riera. Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 h. Hasta el 14 de diciembre.

'Geometrías Fragmentadas'. Pinturas de Carles Guasch y esculturas de Ángel Zabala. Del 11 de noviembre al próximo 10 de enero de 2022. De lunes a domingos, de 10 a 22 horas en el Club Náutico Ibiza.

'Pol.linitzadors'. Exposición colectiva comisariada por Antoni Torres Martorell en la sede de la UIB de Eivissa. Del 9 de noviembre al 10 de enero de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Del 26 de octubre hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería también de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo de Navidad. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h. Talleres de Navidad.