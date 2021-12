Más de 32.000 personas de Ibiza y Formentera no pueden entrar en restaurantes al no tener el certificado covid

Ya hay más adolescentes que treintañeros vacunados contra el covid en Ibiza, según muestran en el visor covid los datos de evolución de la campaña de inmunización en las islas. En estos momentos, un 67,6% de los residentes que tienen entre doce y 15 años ya tienen la pauta completa, casi cuatro puntos por encima (3,8) del porcentaje de población diana que registra en la isla la franja de edad que va de los 30 a los 39 años.

La situación, además, parece que se mantendrá así, a juzgar por lo que indican los datos de primeras dosis. Hasta el martes, el último día que la conselleria actualizó los datos del visor, habían comenzado a vacunarse el 71,2% de los habitantes de Ibiza de entre 12 y 15 años, situación en la que se encuentran el 67% de quienes están en la treintena. Es decir, que la diferencia entre los que tienen al menos una dosis es mayor aún que entre los que tienen las dos y supera los cuatros puntos (4,2).

Ambas son las franjas de edad con menos vacunados, tanto en Ibiza como en Formentera. Sin embargo, la situación en esta isla, donde los adolescentes también responden más a la campaña de inmunización que los treintañeros, es algo diferente. Apenas hay diferencia entre los que tienen la pauta completa (un 62,4% entre 30 y 39 años y un 64,5% entre 12 y 15 años), pero sí, y mucha, si se mira el gráfico en el que se detallan las primeras dosis administradas.

El 65,2% de los que están en la década de los treinta han recibido, al menos, el primer pinchazo, apenas 2,8 puntos por encima de los que tienen los dos. Sin embargo, los adolescenten que han comenzado a inmunizarse son el 74,4% del total, diez puntos más que los que han recibido ya la pauta completa.

Más de 32.000 residentes en las Pitiusas, en concreto un total de 32.074, no pueden entrar en estos momentos en restaurantes y locales de ocio nocturno, entre otros, al no estar vacunados. Con la entrada en vigor el pasado sábado de la exigencia del pasaporte covid para acceder al interior de estos establecimientos, todas estas personas, que están empadronadas en las Pitiusas y no han recibido aún ninguna dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, no pueden acceder a ellos.

En el caso de Ibiza son 29.064 personas, algo más de dos de cada diez habitantes mayores de doce años, que son los que en estos momentos deberían estar inmunizados. En el caso de Formentera, quienes están en esta situación suponen una proporción mayor respecto al total de residentes, un 28,1% de la población diana: 3.010. Que no estén vacunados no significa que no puedan acceder de ninguna manera a los establecimientos en los que se exige el certificado covid, ya que pueden obtenerlo, de forma temporal, con una PCR negativa hecha durante las 72 horas antes. Desde la conselleria balear de Salud han recalcado en varias ocasiones que la persona que lee los códigos QR a la entrada de estos locales no tiene acceso a los detalles del certificado, por lo que, cuando le salga la señal verde de verificación no sabrá si la persona tiene las dos vacunas, ha pasado el covid hace menos de seis meses o tiene una prueba de covid negativa hecha en los días previos.

La cifra de personas que en estos momentos sólo pueden obtener el pasaporte covid mediante una prueba al no estar vacunadas se reducirá en cuanto las más de 3.000 que han recibido la primera dosis tengan la pauta completa. En esta situación, es decir, a medio vacunar, se encuentran un total de 3.630 personas en las Pitiusas: 3.350 en Ibiza y otras 280 en Formentera, según los datos de la conselleria, actualizados el martes en el visor covid.

Hasta el momento, se han negado de forma explícita a vacunarse un total de 4.557 personas en las Pitiusas. En el caso de Ibiza han rechazado vacunarse 4.261, una por cada 25,5 que sí la han recibido. En Formentera son 296 los empadronados en la isla que han manifestado de forma explícita su oposición a que les administraran alguno de los sueros contra el coronavirus. En este caso se trata de un rechazo por cada 27 personas que han acudido a sus citas, según los datos de la conselleria.

Las Pitiusas son las islas de Balears en las que más personas rechazan vacunarse contra el coronavirus en relación a las que sí lo hacen. En Menorca hay una negativa explícita por cada 28,5 vacunados y en Mallorca, donde la aceptación a la inmunización es mayor, hasta el momento se ha contabilizado un no por cada 32 síes.