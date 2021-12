El PP cuestiona cómo se va a evitar la entrada de okupas tras el desalojo de los Don Pepe en Ibiza

La diputada ibicenca del PP Virginia Marí ha cuestionado esta mañana en el Parlament balear «cómo se va a garantizar que no entran okupas en las viviendas de los apartamentos Don Pepe una vez que se desalojen», antes del próximo día 17. En una interpelación del PP sobre el desalojo y el futuro de las viviendas de es Codolar, Marí ha pedido a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, que le aclarara esta cuestión, aunque no obtuvo ninguna respuesta.

Con la presencia del alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en la zona reservada para público e invitados, Virginia Marí ha echado en cara al Ejecutivo autónomo que fuera Garrido y no el conseller balear de Vivienda y exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, quien respondiera a la interpelación. La diputada del PP calificó de «hipócrita y cara dura» al exalcalde porque este asunto empezó hace un año cuando aún era alcalde y no hizo nada, al tiempo que ha destacado que para su grupo «lo primero es la seguridad de las personas», y que «si no le gustan» sus propuestas «busque otras para hallar algo factible». También ha incidido en que, según los informes de los vecinos, los edificios «no corren ningún peligro de colapsar».

En su réplica, Garrido ha cuestionado, en respuesta a que fuera ella y no Marí Ribas el que defendiera la posición del Govern, por qué no es el presidente del Consell y diputado del PP, Vicent Marí, el que planteaba la interpelación. «Hay que respetar los distintos tiempos de cada uno y sus competencias», ha justificado.

Acto seguido, Garrido ha asegurado que «el mayor cinismo» es el que ha demostrado Virginia Marí en su intervención. «Ha venido aquí a aprovechar una desgracia de muchas familias, a hacer populismo y a pescar votos. No ha venido a defender a los vecinos, sino a atacar al Govern y al Ayuntamiento», ha recalcado Garrido.

Garrido ha insistido en que la solución para evitar la demolición de los apartamentos Don Pepe no pasa por la modificación de la ley balear de Urbanismo porque no basta, ya que también se debería cambiar la delimitación de los espacios protegidos como LIC y ZEPA, la ley de Costas y la zona de afección del aeropuerto. En este sentido, ha destacado que en la reunión del pasado jueves con los vecinos, el Consell, gobernado por el PP, admitió que sólo la modificación de la ley urbanística no era la solución.

La consellera de Presidencia ha reiterado que en la reunión del jueves se acordó estudiar la situación legal de la licencia urbanística porque, en función de ello (el tipo de fuera de ordenación), «las obras [de rehabilitación] se podrían hacer de una manera u otra».

Dicho esto, Garrido ha insistido en que es «imprescindible» ser «honestos y contar a la gente la verdad». «Si se puede dar una solución y arreglar las viviendas, creo que hay que buscarla, pero si no se puede también hay que decirlo a la gente». «Son personas humildes que han trabajado toda su vida para comprarse una vivienda, y usted no empatiza con ellas», le ha echado en cara Garrido a Marí.

También ha recordado que el Govern, el Ayuntamiento y el Consell también trabajan en soluciones a «corto y medio plazo», con las ayudas de 500.000 euros de la institución insular y las de, entre 400 y 700 euros mensuales que la conselleria balear de Bienestar Social ofrece para ayudar a pagar el alquiler de una nueva vivienda durante un año, prorrogable otro más.

Por otro lado, Silvia Hernández, presidenta de la comunidad de propietarios de los Don Pepe, ha entregado 6.550 firmas contra el desalojo en la Consellería de Presidencia, en Palma.