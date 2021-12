Toñi Moreno: «Si la audiencia no te sigue es que tu programa no es la leche»

Antonia del Rocío Montserrat Moreno Morales (Barcelona 1973), más conocida como Toñi Moreno, cuenta con una dilata carrera televisiva en canales autonómicos y nacionales y programas de éxito como ‘Gente maravillosa’, ‘Viva la vida’ o ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Ha estado en Ibiza para colaborar con la Fundación Elena Torres.

¿Qué le indujo a colaborar con la Fundación Elena Torres?

Conozco Ibiza porque veraneo aquí algunas veces. Aurelio Manzano me contó la historia de Elena Torres y me cautivó, y pese a que no tengo tiempo para nada, como madre soltera que soy, decidí hacerlo porque me llegó al alma el hecho que Mari Carmen Gutiérrez haya transformado el dolor de haber perdido una hija en algo tan extraordinario como ayudar a la curación del cáncer. Presenté el evento y me lo pasé bien en la fiesta

Está en un momento con varios proyectos.

Es un momento normal en la profesión de presentadora, siempre estamos en la cuerda floja y con el tema de ser madre es más complicado. Elegí este camino porque me gusta y ahora estoy en un punto de espera de varios proyectos de los que no puedo hablar. Hay momentos en que no sabes para dónde tirar, pero justo ahora sé perfectamente hacia dónde voy.

¿Le gusta colaborar con otros programas a la espera del suyo?

Presento con Joaquín Prat ‘Cuatro al día’, un especial de ‘Tierra de talento’ dedicado a Antonio ‘el bailarín’ con Manu Sánchez en Canal Sur, un programa especial para Navidad que se llama ‘Su casa es la suya’ en el que entrevisto a Bertín Osborne en su casa… No paro.

¿Que hay después del éxito de un programa como ‘Viva la vida?

Es un programa maravilloso que ha dado muchas alegrías, ahora lo presenta Emma García y cuando me llaman para sustituirla voy encantada porque hay compañeros y un director estupendos, pero no es más que otro programa más de mi vida, como ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

¿Y su carrera de actriz?

Voy a iniciarme como actriz en una obra de teatro de la mano del cómico Manu Sánchez. También tengo un nuevo programa que me encanta y que pronto verá la luz, acabo de estrenar como productora ejecutiva la serie documental ‘Dólores Vázquez, la verdad sobre el caso Wanninkhof’ en Amazon Prime Vídeo con buenas críticas y te repito, no paro.

¿Hasta qué punto le ha cambiado la vida el ser madre?

Cualquiera que haya pasado por ello sabe que la vida se convierte en otra cosa. A mí me ha cambiado todo, he cambiado yo, mis prioridades, y es lo mejor que he hecho en la vida con diferencia, y lo segundo está a mucha distancia.

¿Cómo se imagina la televisión postpandemia?

Distinta, porque hemos visto que cualquiera puede hacer televisión desde su casa con un móvil, lo que nos obliga a los profesionales a ponernos las pilas para crear cosas que llamen la atención del telespectador, que está acostumbrado a tener acceso a miles de ofertas. He hecho televisión desde mi casa con mi niña y prácticamente todo el mundo ha hecho programas de cocina, música o entretenimiento durante la pandemia. Ahora es más complicado hacer algo que realmente entretenga y convenza.

¿El móvil se ha convertido en un arma arrojadiza para los profesionales del medio?

Ha planteado un cambio para ciertas profesiones, cuando el productor de un programa se ha dado cuenta de que se puede hacer una crónica con un teléfono ya no necesita una unidad móvil porque cuesta muchísimo más dinero, esto ha dejado a muchos técnicos fuera de juego y están acusando este cambio. Otra cosa mala que ha dejado la pandemia.

¿La pandemia le ha cambiado también la vida?

A mí no, porque debido a mis circunstancias personales no doy nada por hecho. No pienso que siempre vas a tener salud o que un trabajo es para siempre. La pandemia nos ha hecho vulnerables y nos ha demostrado lo frágiles que podemos ser, sin embargo es un aprendizaje más de la vida. Soy muy hogareña y me gusta la casa y la familia, por lo que no me sentí especialmente afectada.

Parece una mujer de convicciones firmes y que habla claro. ¿Mantener eso es duro en estos tiempos convulsos?

Soy rotunda, pero cambio de opinión como todos. Tengo convicciones firmes e intento mantenerlas. No soy inflexible, me gusta que alguien me convenza de lo contrario que pienso, es bueno equivocarse y aprender. Hay cosas por las que no voy a pasar ahora porque ya tengo una edad, con 20 años uno se acojona más, tiene más respeto a la vida, a todo y acepta ciertas cosas. Estoy rozando los 50 y hoy no compensa aceptar ciertas cosas porque quiero dormir tranquila y levantarme sabiendo lo que hago.

¿Le molesta que le pregunten por su orientación sexual?

No hablo de eso, no sé a quién coño le importa con quién se acueste cada cual, la privacidad de uno empieza en la del otro. No tengo nada que ocultar, simplemente no hablo de eso porque no me da la gana.

¿Todo vale para ser famoso en la tele de hoy en día?

Creo que no, a menos que tú quieras que hablen de ti aunque sea mal. Eso y la fama son dos universos diferentes, antes el que era famoso había hecho méritos y tenía unos logros y ahora con las redes sociales se hacen famosas personas que no han tenido ningún mérito notable, pero el mundo va cambiando y uno tiene que saber dónde está, aceptar las cosas sin tomarse nada tan en serio.

¿La política y los políticos acaparan demasiada atención y protagonismo en la tele actual?

La política siempre ha interesado, a mí me gusta, lo que pasa es que el nivel general actual es muy bajo. Me gusta que los políticos tengan un espacio que interese porque deciden sobre nuestros destinos y el futuro. Se hace política hasta en la propia casa.

¿Cómo ve el nuevo feminismo?

Soy feminista y lo veo necesario, creo que hay que luchar mucho todavía. No he podido ser madre hasta los 46 años porque nunca encontré, laboralmente, el momento que me permitiera serlo. Hay mucho por lo que luchar todavía, pero no me gustan los extremos de ningún lado, no me siento cómoda en discursos excluyentes. Todos formamos parte de esta sociedad, yo adoro al hombre y creo que somos complementarios.

¿Se considera esclava de la audiencia?

La audiencia es sabia, cuando haces algo que te parece que es la leche y la audiencia no te sigue es porque tu programa no es la leche. Hay gente que dice: «Hemos hecho un programa estupendo, pero no lo ha visto ni Dios porque la gente se ha equivocado». No es así, eres tú quien se ha equivocado al plantearlo. Hago mucho caso a las decisiones de la audiencia.